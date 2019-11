Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vergütung will CDU geklärt haben

Im Thüringer Museum soll, so der Wunsch der Stadt, bald eine Volontärsstelle eingerichtet werden. Deshalb will die Stadt eine Förderung der Lohnkosten beim Freistaat beantragen, der die Einstellung von Volontären bezuschusst. Dass es das wissenschaftliche Volontariat für zwei Jahre befristet in Eisenach geben soll, wenn Fördergelder fließen, war am Dienstag im Stadtrat unstrittig. René Kliebisch für die CDU beantragte aber eine Verweisung der Beschlussvorlage zurück in die Ausschüsse, weil er sich daran stieß, dass die Stelle mit der Entgeltgruppe E 13 zu hoch eingruppiert ist. OB Katja Wolf (Linke) argumentierte, die Eingruppierung ergebe sich aus dem Förderprogramm. Eine Mehrheit stellte sich hinter Kliebisch und will das nochmal diskutiert wissen.