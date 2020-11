Verkaufsoffener Sonntag in Eisenach im November fällt aus

„So leid es uns auch tut und so schmerzlich es für alle ist, aber wir können natürlich den für 29. November geplanten verkaufsoffenen Sonntag unter den jetzigen Bedingungen nicht stattfinden lassen. Wir leben in einer Pandemie“, bedauert Gewerbevereinschef Jo West diesen aus seiner Sicht unvermeidlichen Schritt. Angesichts der zunächst bis 31. November verordneten Kontaktbeschränkungen und Restriktionen für viele Bereiche des Lebens halte es der Gewerbeverein für ausgeschlossen, am geplanten Termin für den verkaufsoffenen Sonntag festhalten zu können. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.