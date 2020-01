Der Drogentest eines Autofahrers in Eisenach reagierte gleich dreifach positiv.(Symbolbild)

Eisenach. In Eisenach wurde ein 33-jähriger Fahrer angehalten und kontrolliert. Der Drogentest reagierte gleich dreifach positiv.

Verkehrskontrolle in Eisenach: Dreifach positiver Drogentest

In der Herrenmühlenstraße in Eisenach wurde am Mittwochmorgen ein 33-jähriger Daimler-Fahrer angehalten und kontrolliert.

Wie die Polizei mitteilte reagierte der Drogentest gleich dreifach positiv auf Amphetamin, Cannabis und Kokain. Mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

