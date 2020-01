Vernetzt, organisiert und radikalisiert in Eisenach

Dass nur wenige Stunden später eine größere Polizeieinsatzgruppe in der Hofferbertaue die Wohnung eines hochrangigen Rechtsextremen durchsuchen würde, konnte am Mittwochabend zuvor (22. Januar) im Nachbarschaftszentrum noch niemand ahnen. Dort hatten sich rund 90 Menschen eingefunden, um einem von Bündnis gegen Rechtsextremismus und Mobile Beratung Thüringen (Mobit) organisierten Vortrag zu lauschen, Thema: „Die Neonazi-Szene in Eisenach zwischen Kampfsport, Rechtsrock und Gewalt“.

Nur vier Menschen durften den Worten von Mobit-Sprecher Felix Steiner nicht lauschen. Erika Hermanns übte im Nachbarschaftszentrum das Hausrecht aus. Zwei als rechtsstehend ausgemachte Personen sowie zwei AfD-Mitglieder, darunter die Vorsitzende der AfD-Ratsfraktion Susi Schreiber, mussten den Saal verlassen. Das stieß nicht bei allen Anwesenden auf Zustimmung.

Polizisten warten am Donnerstag bei der Durchsuchung in der Eisenacher Hofferbertaue. Foto: Peter Rossbach

Den Schwerpunkt seines Vortrages legte Steiner auf die „nächste Generation von Neonazis in Eisenach“. Darunter versteht er, solche, die 2013/2014 damals noch in der Altersgruppe 13 bis 15 Jahre am Rand von NPD-Veranstaltungen anzutreffen gewesen seien. Sie hätten sich aber im Laufe der Jahre immer mehr als Gruppe organisiert, professionalisiert und radikalisiert. Diese Entwicklung sei aber natürlich mit entscheidend dadurch befördert worden, „dass es langjährige und zum Teil mehrfach vorbestrafte aktive Rechtsextreme in Eisenach wie Patrick Wieschke als Unterstützer und das braune Haus in der Katharinenstraße als Rückzugs-, Veranstaltungs- und Feierraum gibt“, so Steiner. Dies mache Eisenach neben Kloster Veßra ziemlich einmalig in Thüringen, was sich auch an den Wahlergebnissen ablesen lasse.

Schon die erste Rechten-Generation um Wieschke habe sich als „politische Soldaten“ verstanden, die den gesellschaftlichen Umsturz zum Ziel hatte. Mit der nächsten Generation, so Steiner, habe sich die Eisenacher Szene immer stärker auch überregional vernetzt.

Es entstanden neue Gruppen wie die Nationale Jugend Eisenach-Wartburgkreis. In der Folge sei auch die Zahl der Straftaten mit rechtem Hintergrund angestiegen.

Spätestens mit der Bildung der Kampfsportgruppe Knockout 51 in enger Verbindung mit Braunschweiger und Saalfelder Neonazis sei auch in Eisenach und Umgebung der Schwenk der Neonazi-Szene hinein in den Kampfsportbereich erfolgt – mit der Konsequenz eines immer größer werdenden, nachweisbaren Gewaltpotentials.

„Gemeinsam mit Erfurter Hooligans hat die Gruppe an verschiedenen Neonazi-Kampfsport-Veranstaltungen teilgenommen und an Schießen-Übungen mit Kriegswaffen in Tschechien“, so Steiner. Und wen diese Gruppe als Feind sieht, daraus machen sie im Netz keinen Hehl: „Nazi-Kiez Eisenach – wir wollen kein Zecken, Demokraten und Drogerdealer“.

Was die Gesellschaft nun gegen die Neo-Nazi-Szene und eine weiteres Erstarken dieser tun könne? Da hat Steiner auch kein Patentrezept. Die Pädagogen an den Schulen müssten besser für das Thema sensibilisiert werden, um früher reagieren zu können.

Polizei und Staatsanwaltschaften müssten stärker mit Repressalien arbeiten. „Einige dieser Szene sind bereits so radikalisiert, dass da kein Sozialpädagoge mehr hilft, sondern nur noch das Strafgesetzbuch“, so Steiner.

„Dringend geboten ist die Solidarität der Zivilgesellschaft mit den Opfern von rechter Gewalt. Dazu braucht es eine vernünftige, auch alternative Jugendarbeit, um den Aktivitäten im braunen Haus etwas entgegen zu setzen“, so Steiner.

Im Stadtrat dürfe es kein „Kokettieren mit rechten Parteien“ geben. „Und natürlich sind alle gesellschaftlichen Gruppen, Vereine und Verbände auch über das Bündnis gegen Rechts hinaus aufgerufen, gemeinsam kontinuierlich und klar Gesicht gegen Rechts zu zeigen und zu protestieren.“