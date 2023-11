Volkshochschule im Wartburgkreis bereitet auf das Kochen im Advent vor

Bad Salzungen. Kurs in Bad Salzungen soll für festliche gedeckte Tafel sorgen.

Für Donnerstag, 23. November, 17 Uhr, lädt die VHS-Wartburgkreis in Bad Salzungen in der Andreasstraße 11 zum Kochkurs: „Kochen im Advent – Gewappnet für die Festtage“. Ob auf den Punkt gebratene Rindersteaks oder krosse Entenbrust, Rotkohl und Thüringer Klöße oder Stollenparfait – mit der individuellen Vorbereitung sind die Teilnehmer kulinarisch gewappnet für die Festtage. Am Kurstag wird jedoch nicht nur gekocht, sondern an einer festlich gedeckten Tafel auch gemeinsam diniert. Der Kurs geht bis 20.45 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 19 Euro.

Anmeldung online über www.vhs-wartburgkreis.de. Auskunft unter Telefon: 03695/617255.