Christine Zöller ist eine stille Frau, aber sie hat etwas zu sagen. Sie sagt es mit Farbe, in Bildern, weil diese aus ihrer Sicht mehr sagen können als Worte. Was in den 1980er-Jahren mit zaghaften Schritten begann, erlebt mit ihrer ersten Ausstellung im Foyer der Wartburg-Sparkasse einen vorläufigen Höhepunkt. Zu sehen sind 17 Werke verschiedener Mach- und Themenart der Eisenacher Hobby-Künstlerin, die im Hauptberuf Krankenschwester ist.

Die von Profi-Musikerin Anna-Elisabeth König (Violine) begleitete Vernissage zählte einige Gäste, von denen drei aus Sicht der Künstlerin besonderen Dank verdienen. Dazu zählen zwei Freundinnen, die sie auf ihrem künstlerischen Weg seit Jahrzehnten begleiten und motivieren, und dazu zählt der Eisenacher Ton-Künstler Nader Setareh, der Christine Zöller als ein väterlicher Freund und Berater auf künstlerischer Augenhöhe vor einiger Zeit begegnete.

Krankheit nimmt den Spaß an der Kunst

Das künstlerische Schaffen Zöllers war nicht ohne Bruch. Eine Krankheit hatte vor vielen Jahren dafür gesorgt, dass sie sowohl das Malen als auch das Klavierspielen aufgab. Erst nach und nach fand die Eisenacherin zu ihrer künstlerischen Leidenschaft zurück. Allerdings arbeitete sie dabei lange Zeit im Verborgenen, malte nur für sich und enge Freunde.

Dabei entstand eine Vielzahl von Arbeiten. Aber wie heißt es so schön: Ein Gemälde, das im dunklen Keller steht, bleibt ein mit Farbe beschmiertes Stück Leinwand. Die Bilder riefen buchstäblich danach, in den öffentlichen Raum zu gelangen.

Vor Monaten gab sich Christien Zöller einen Ruck, nahm sie Kontakt zur Wartburg-Sparkasse auf, die ihr die Möglichkeit für eine erste Ausstellung einräumte. Betitelt ist sie mit „Magische Aus-Blicke“.

Leuchtendes Farbspiel auf Fliesen

Die Künstlerin hat auf ihrem Weg viel gelernt, hat sich zum Teil selbst entdeckt und gefunden und vor allem bei ihren Arbeiten in der Fluid-Technik lange experimentiert. Neben der klassischen Malerei auf Leinwand mit Acryl ist diese Technik mittlerweile das Steckenpferd von Christine Zöller. Begonnen hat sie diesen teils willkürlich entstehenden „Farbfluss“ in kleinen Formaten, auf Fliesen. Verschiedene Farben, mit speziellen Beimischungen, werden auf eine Fläche gegeben und fließen mit instrumenteller Nachhilfe ineinander.

Es ist das mitunter leuchtende Farbspiel, das den Betrachter beeindruckt. Es ist das explosiv anmutende Chaos, das viel Freiraum für eigene Interpretationen lässt.

Seit klar war, dass sie die Ausstellung bekommt, arbeitete Zöller mit dieser Technik auch auf Leinwand. Diese macht größere Formate möglich und ist deutlich leichter als Fliesen, also Stein.

In ihrer Laudatio erinnerte Catrin Schwertfeger an ihre eigene persönliche Begegnung mit der Hobby-Künstlerin und ihren Arbeiten. Am Meer hatten sich beide Frauen kennen und schätzen gelernt. Das Gros der Werke der Exposition ist von klassischer Malart, zeigt Wartburgmotive, Gesichter, teils überzeichnet futuristisch, teils 1:1-Kopien wie ein Porträt von Mick Jagger, dem Sänger der Rolling Stones.

Die Verkaufsausstellung im Foyer der Wartburg-Sparkasse ist noch bis Ende Januar zu sehen.