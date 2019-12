Von Schnellmannshäuser Kaserne nur ein Schuttberg übrig

Seit rund einem Monat laufen die Abrissarbeiten an der ehemaligen Kaserne in Schnellmannshausen. Mittlerweile sind nur noch zwei große Haufen übriggeblieben. Der ein besteht aus Unmengen an Schutt, der andere aus Metallstreben und ähnlichem. Die Kosten für den Abriss, Entsorgung des Schutts und Herrichtung der Fläche für eine eventuelle Nachnutzung als nachbarschaftsverträglicher Gewerbestandort belaufen sich auf geplant rund 543.000 Euro. Rund 435.000 Euro steuert das Land über den „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ bei. Bis Ende 2020 sollen die Arbeiten in Schnellmanshausen abgeschlossen sein.