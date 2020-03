Für das Parken in der Querstraße ist ein Parkticket erforderlich (Archivbild).

Vorerst keine Gebührenerhöhung in Eisenach

In einer Pressemitteilung erklärt die Stadtverwaltung, dass sie die geplanten Gebührenerhöhungen bei der Kita- und Hortbetreuung sowie die Park- und Friedhofsgebühren vorläufig aussetzen werde. „Die Eisenacherinnen und Eisenacher müssen angesichts der Corona-Krise mit zahlreichen Belastungen und Einschränkungen umgehen. In dieser Situation ist es selbstverständlich, dass wir vorerst keine Gebühren erhöhen werden“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Darüber hatte sie sich Donnerstagabend mit den Fraktionsvorsitzenden in einer Telefonschalte verständigt.

