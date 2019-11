Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent

Alle Jahre wieder. Ab 1. Dezember gibt es einen Adventskalender, der Kindern das Warten aufs Fest verkürzt und Eltern jeden Morgen das Wecken leichter macht. Was können die nur wenige Zentimeter großen Schokoladentäfelchen hinter klitzekleinen Türchen mit Zahl und Weihnachtsmotiv doch für freudige Vorfrühstücksmomente bewirken, 24 Tage lang, und immer wieder aufs Neue! Ich erinnere mich an den Adventskalender meiner Kindheit: Ein liebevoll von den Eltern gebautes Weihnachtshäuschen mit 24 Regalfächern, Schubladen, Tütchen, Päckchen und Säckchen. Wundervoll dekoriert stand es pünktlich in der Frühe des 1. Dezember auf dem Schrank, sonnte sich drei Wochen in unserer kindlichen Bewunderung, um dann im 24-Stunden-Takt geplündert zu werden.

Angesichts der vielen kleinen Überraschungen, die so gar nicht absehbar waren, geriet der letzte Monat im Jahr zugleich zum spannendsten. Und bei Kerzenlicht betrachtet – nicht etwa nur das Naschwerk begeistert am süßen Kalendarium, sondern die hippelige Aufgeregtheit und Vorfreude auf das noch Unbekannte. Die Fähigkeit, Hoffnung zu haben oder einen Wunsch, kurz: gedanklich die Zukunft auszumalen, ist spezifisch menschlich, ja sie zeichnet den Menschen sogar erst aus. Die Zeit vor Weihnachten gibt dem Hoffen und dem Wünschen Raum und verhilft einer vielverheißenden Zukunft stückchenweise zur Entfaltung. Klar ist die Vorfreude auf den Heiligabend, aufs Weihnachtsfest bezogen. Aber man hat sie eben schon vor diesem Ereignis und kann sich ihrer so einfach länger erfreuen.

Advent bedeutet „Ankommen“ und also weist Vorfreude eben auf etwas hin, dass wir bis ins letzte Detail noch gar nicht wissen und kennen. In einer Zeit, in der alles berechenbar erscheint, wirkt allein schon der Gedanke an das Unberechenbare seltsam sanft, öffnet unser Herz für kleines Glück und kleine Wunder und hat tatsächlich Potential zum Zurücklehnen und Innehalten. Wie besinnlich und doch auch spannungsgeladen sich so eine erwartete Zukunft zu gestalten vermag, kann ab dem ersten Türchen des Adventskalenders nachvollzogen werden. Entsprechend der Empfehlung von Herrn von Goethe: „Vom heut’gen Tag, von heut’ger Nacht. Verlange nichts, als was die gestrigen gebracht“ gibt gerade der Anblick ungeöffneter bunter Türchen und Fensterchen unserer Vorfreude Farbe und Gestalt. Allein die wundervolle Erwartung kann schon glücklicher machen als manch ein erfüllter Wunsch selbst. In diesem Sinne schenkt Ihnen Eisenachs Zauberer-von-Ost-Blog auch in diesem Jahr wieder eine besondere Art des Er-Wartens. Hinter 24 Türchen werden im Dezember Wünsche erfüllt, von denen Sie noch gar nichts wussten. Gewerbler, Dienstleister und Kulturschaffende aus Eisenach verlosen jeden Tag ein Lieblingsprodukt aus ihrem Angebot und verschönern Blog-Besuchern die Vorweihnachtszeit. Seien sie schön ge- und entspannt!

Für den Eisenacher Internet-Blog „Zauberer von Ost“ ist die Mediengruppe Thüringen im Sinne des Presserechtes nicht verantwortlich. Die Autoren des Blogs – Susanne Krauß, Stefanie Krauß und Carolinde Müller-Wolf – schreiben indes wöchentlich eine Kolumne für die Mediengruppe Thüringen, die in der Eisenacher Lokalzeitung veröffentlicht wird.