Zu einem Vortrag über Nepal lädt der Eisenacher Wigbert Röth in das Bürgerhaus ein.

Vortragsreihe Geonatur wird in Eisenach fortgesetzt

Eisenach. Die Vortragsreihe Geonatur startet wieder. Zu erleben ist eine Reisereportage über Nepal im Eisenacher Bürgerhaus.

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Auszeit startet wieder die Vortragsreihe Geonatur. Seit 25 Jahren präsentiert sie Multivisionen und Reise-Reportagen. Trotz der langen Pause haben brillante Bilder auf Kinoleinwand und persönliche Erlebnisse und Geschichten nichts von ihrer Faszination verloren, findet Veranstalter Wigbert Röth.

Er zeigt am Freitag, 25. November, 20 Uhr, im Bürgerhaus Eisenach seine neue Foto- und Filmreportage „Nepal – Dem Himmel ganz nah“. Seit vielen Jahren ist der Eisenacher Abenteurer und Reisefotograf für dieses Projekt immer wieder in Nepal unterwegs. Er findet in den Bergen des Himalaya weit mehr als atemberaubende Natur. Geheimnisvolle buddhistische Klöster, freundliche Menschen und eine vielseitige Kultur prägen die Landschaft.

Röth umrundete etwa mit seinem nepalesischen Freund Darinji Sherpa auf einer Trekkingtour den Manaslu. Die größte Herausforderung war der schneebedeckte Larkya Pass in 5140 Metern Höhe. Der Weg führte zum heiligen Berg der Sherpa und weiter zum Mount Everest.

Eintrittskarten im Markt der Völker, Markt 23, in der Bilderhandlung Reiher, Goldschmiedenstraße 22 in Eisenach und online unter: www.geonatur.de