Waldläufer-Wochenende in Südthüringen

Untermaßfeld. BUND lädt Jugendliche zu einem naturnahen Camp nach Untermaßfeld ein.

Am 13. und 14. Mai lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Schmalkalden-Meinigen gemeinsam mit der BUND-Jugend wieder ins „Waldläufer-Camp“ ein. Hier können Jugendliche ab 12 Jahren ein ganzes Wochenende lang Natur erleben, neue Leute kennenlernen und gemeinsam im Naturschutz aktiv werden. Treffpunkt wird die am Dorfrand von Untermaßfeld gelegene Naturschutzstation mit ihrem großen Garten sein. Die zweitägigen Treffen mit Übernachtung im Tipi und gemeinsamem Kochen am Lagerfeuer bieten einen etwas anderen Alltag und die Möglichkeit zu Entdeckungsreisen in die Natur.

Wissenswertes über Wald und Umwelt, sowie auch praktische Outdoorfähigkeiten, werden vermittelt. „Die gemeinsamen Unternehmungen sollen Spaß bringen, die Gruppe zusammenschweißen und das Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt stärken“, betont Max Sommerfeld, Initiator der Veranstaltung. Eine Grundausstattung – warmer Schlafsack und Isomatte, Taschenmesser und wetterfeste Kleidung – ist von den Teilnehmenden mitzubringen.

Die Auftaktveranstaltung fand bereits Ende April statt. An diesem Wochenende wurde unter anderem das zukünftig als Treff- und Schlafplatz genutzte große Tipi errichtet.

Für Verpflegung und Materialkosten fällt ein Teilnehmerbeitrag von 30 Euro an, für BUND-Mitglieder 25 Euro. „Über Spenden freuen wir uns natürlich auch, dann können wir das Angebot auch Menschen ohne oder mit geringem Einkommen ermöglichen“, so Max Sommerfeld.

Weitere Informationen, Anfragen und Anmeldungen bitte per E-Mail an Max Sommerfeld, bundjugend.thueringen@bund.net.