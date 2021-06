Walk drängt auf Erhalt aller Kobb-Stellen

Das Thüringer Innenministerium will den Kontaktbereichsdienst in Thüringen neu ausrichten.

Wartburgkreis. Den Erhalt aller Stellen in den Kontaktbereichen der Region fordert Landtagsabgeordneter Raymond Walk (CDU).

Im Zuge der laufenden Neustrukturierung der Kontaktbereiche fordert Landtagsabgeordneter Raymond Walk (CDU) den Erhalt aller Kontaktbereichsbeamten (Kobb) in Eisenach und im westlichen Wartburgkreis. „Die Kontaktbereichsbeamten sind ein grundsätzlicher und wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur Thüringens, vor allem im ländlichen Raum erster Ansprechpartner für Bürger und entlasten damit auch den Streifendienst. Aber auch in Eisenach hat es sich bewährt, dass zwei Kobbs im Einsatz sind“, sagt Raymond Walk.

Er befürchtet, dass im Zuge der Neuausrichtung des Kontaktbereichsdienstes Einzugsbereiche vergrößert werden und so die Ansprechbarkeit vor Ort leidet. In der jüngsten Sitzung des Innen- und Kommunalausschusses im Landtag hat Walk deshalb Innenminister Georg Maier (SPD) aufgefordert, alle Stellen für Kobbs zu erhalten. Die Bürgermeister von Gerstungen, Werra-Suhl-Tal und Eisenach unterstützten sein Ansinnen und sprechen sich für den Erhalt der Kobbs in ihren Kommunen aus, heißt es in einer Mitteilung

Derzeit sind elf Kontaktbereichsbeamte im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Eisenach im Dienst: in Gerstungen, Amt Creuzburg (2), Hörselberg-Hainich, Ruhla (2), Wutha-Farnroda, Eisenach-Mitte und -Nord, Treffurt und Werra-Suhl-Tal. Für die Gemeinde Gerstungen sind zwei Kobb-Stellen beantragt.