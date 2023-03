Wanderung zum Bärlauch

Heyerode. Naturparkführerin Susanne Merten lädt zur Bärchlauch-Wanderung ein. Start ist am alten Bahnhof in Heyerode.

Zu einer Wanderung „Bärlauch und andere Kräuterschätze des Frühlings“ lädt Naturführerin Susanne Merten am Sonntag, 26. März, ein. Start ist um 14 Uhr am Landgasthof „Alter Bahnhof“ Heyerode. Die Teilnehmer entdecken Frühlingskräuter, erfahren von deren heilsamer Wirkungen und genießen Kostproben vom Küchenchef. Erfahrungsgemäß nehmen an der Tour Wanderung viele Besucher aus dem Wartburgkreis teil.