Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warn-App „Nina“ informiert auch zu Corona

Der Krisenstab des Wartburgkreises zur Bekämpfung der Corona-Epidemie wie auch die Eisenacher Stadtverwaltung bitten die Bürger die Warn-App des Bundes „NINA“ zu installieren. Normalerweise warnt die App bei Bränden, Bombenfunden, Gefahrstoffaustritten, Stürmen, Unwettern oder verschmutztem Trinkwasser. Über die App weisen Bund und Länder aber auch ausführlich und aktuell auf wichtige Warnungen rund um das Coronavirus hin. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

So kann auch der Krisenstab Meldungen speziell für Wartburgkreis und Stadt veröffentlichen. „Je mehr Menschen die Warn-App auf ihrem Handy haben, umso besser können wir in der aktuellen Situation informieren und alle umso schneller erreichen“, so die Sprecherin des Wartburgkreises, Sandra Blume.

Die App (für Betriebssysteme iOS/ab Version 10 und Android/ab Version 4.2) kann auch auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) heruntergeladen werden: www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html.