Wartburgregion: Keine Neuinfektionen in 24 Stunden

Während in Weimar wegen hoher Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus über neue regionale Beschränkungen nachgedacht wird, bleiben die Zahlen in der Wartburgregion niedrig und stabil. Zum Stand Dienstag (15. September, 14 Uhr) vermeldet das zuständige Gesundheitsamt keine Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.