Wartburgregion: Neue Corona-Fälle in Pflegeeinrichtungen

Wartburgregion. Betroffen sind Heime in Creuzburg und Bad Salzungen. Ein Schüler in Ruhla hat das Virus.

In der Wartburgregion steigen die Corona-Fallzahlen weiter. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 317 Neuinfektionen, das sind 26 mehr als Dienstag. In Eisenach, jetzt 50, gibt es drei weitere Infektionen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

2221 Menschen befinden sich in der Region in Quarantäne. Schwerpunkte im Südkreis sind Bad Liebenstein und Bad Salzungen. Im Nordkreis liegt in Gerstungen die Zahl bei 33, in Werra-Suhl-Tal wie im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal bei 14. Das Gesundheitsamt nannte am Mittwoch zehn neue Fälle in einer Bad Salzunger Seniorenpflege, ebenso fünf in der Hausgemeinschaft zur heiligen Elisabeth in Creuzburg. Am Gymnasium Ruhla wurde ein Schüler positiv getestet.