Wartburgregion: Nicht nur für die Kleinen gut

Als Kind habe ich es geliebt, die tausend Teile nach Kanten und Farben zu sortieren. Obwohl der ausgekippte Haufen zuerst ein abschreckendes Durcheinander ergab, haben meine Schwester und ich stundenlang gesessen, alte Märchenplatten gehört und gepuzzelt. Es gab nur noch das Bild und uns – wir waren ein eingespieltes Team, kein Streit und keine Ablenkung konnten diesen Moment zerstören.

Teilchen für Teilchen setzten wir ein Bild zusammen und erlebten einen Glücksmoment nach dem anderen. Und nun überkommt es mich wie eine Schneelawine, ich erlebe gerade eine ungeahnte Renaissance. Unsere Spielläden der Stadt hatten einen Run auf Puzzle, auf Instagram gibt es Hunderttausende von Beiträgen. Laut Online-Wirtschaftsmagazin „Market Watch“ wird der Umsatz aus Puzzleverkäufen in den nächsten fünf Jahren weltweit von aktuell 605 Millionen auf schätzungsweise 660 Millionen Euro ansteigen.

Meiner Meinung nach kann man diesen Schub dem unfreiwilligen Hausarrest zuschreiben. Natürlich brachte der Weihnachtsmann all den kleinen Lieben in meiner Umgebung ein Puzzle, in der Hoffnung, dass sie viele schöne Stunden damit verbringen. Sogar die Uni Ulm fand heraus, dass puzzeln nicht nur das räumliche Denkvermögen, die Gedächtnisleistung, sondern auch die Entspannung fördert. Also hilft es uns einfach mal abzulenken von dem Alltagsstress.

Nun denke ich doch, dass Puzzeln nicht nur etwas für die Kleinen ist, sondern auch für uns Erwachsenen. Je nach Alter, Erfahrung und Frustrationsgrenze bieten sich Motive mit Einhörnern, Hundewelpen, Landschaften, Autos oder die Wartburg im Sonnenuntergang an. Es geht ja nicht darum, ein fertiges Bild vor sich liegen zu haben, sondern der Weg ist das Ziel.

Ursprünglich wurde das Puzzle im 18. Jahrhundert erfunden, um Kindern aus reichen Familien Geografie-Kenntnisse zu vermitteln. Damals noch handbemalt auf Mahagoni oder Eiche, an den Grenzen zerteilt mussten die Kleinen die Teile wieder zusammensetzen. Ein pädagogisches Luxusprodukt. Also holt die Puzzle aus dem Schrank, lockt die Kinder von Netflix und Playstation weg und macht es euch schön.