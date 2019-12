Warten vor Eisenacher Werkstoren

Die Uhr zeigt 19 Uhr, es ist Donnerstag und ziemlich dunkel vor dem Werk am Gries. Hier vor der Opel-Fabrik stehen wie seit Monaten etliche Lastwagen. Kennzeichen dokumentieren, die meisten sind nicht aus Deutschland. In manchem Führerhaus brennt Licht, andere wirken verwaist. In den Kabinen harren die meisten Trucker der Dinge, die da kommen sollen. Manche seit Tagen, wie sie erzählen.

Auf den zwei großen Parkflächen gegenüber dem Sitze-Hersteller Lear und nahe Tor 1 stehen mehr als 30 Laster. Im Minutentakt kommen neue, fahren vors Werk oder müssen abparken. Wer auf die betonierte Fläche gegenüber Lear darf, ist klar im Vorteil. Er hat nach dem Aussteigen noch saubere Schuhe. Auf dem zweiten, unbefestigten Parkplatz dominieren Pfützen. Ein Mann kommt angelaufen.

Er sei zum ersten Mal hier, erzählt der Rumäne in Englisch. Gerade sei er im Rewe einkaufen gewesen. Bier, auch Brot lugt aus der Tüte. Dass man hier lange warten muss, davon habe er noch nichts gehört. Um 6 Uhr dürfe er ausladen, sagt er. Die meisten Fahrer sprechen weder deutsch noch englisch – fast alle kommen aus Osteuropa – Tschechien, Polen und Rumänien. So wie Ivan (41) und Sorin (33), die sich zusammen die Zeit vertreiben. Warten gehört mit zum Job, meint Ivan. Sorin ist bereits mehrfach nach dem Produktionsstart des Grandland in Eisenach gewesen. Manchmal brauchte er Tage, bis er hier seine Waren los wurde.

Seit kurzem gibt es auch Duschen,die warm und sauber sind

Das sei dann nicht so gut. „Es kommt immer darauf an, welche Teile man geladen hat“, erklärt der 41-Jährige. Die Langeweile vertreiben sich die Rumänen mit Quatschen, Laptop schauen und Schlafen. Es kann sein, sagt Iwan, dass sie nachts um 2 Uhr einen Anruf erhalten und mit dem Lkw zum Entladen fahren müssen. Wer sein Handy nicht hört, bekommt Besuch vom Sicherheitsdienst. „Da wird an die Scheibe geklopft, und es geht los“, berichtet der 41-Jährige.

Ausharren heißt es für die meisten. Das Wasser spiegelt die Umrisse auf dem verschlammten Stellplatz. Foto: Paul-Philipp Braun

Frieren Sie nicht, wenn es so kalt ist wie jetzt? „Nein“, meint Ivan und zeigt auf ein Diesel-Aggregat, das als Heizung für Wärme im Führerhaus sorgt. Ein Gaskocher gehört zur Grundausstattung, Lebensmittel findet man in den nahen Supermärkten. Getränke auch in der Tankstelle. Dort sitzen gerade ein paar Einheimische bei Kaffee oder einer Flasche Bier. Der Lkw-Stau vor Opel sei ein Dauerbrenner, etwas, was jeden Tag so ist, erzählen sie. Nicht wenige Fahrer kämen hier in die Tankstelle, um sich Sachen zu besorgen. Letztlich habe ein Russe versucht, seine Gasflasche neu befüllen zu lassen. Einer der Männer wollte helfen und fuhr den Mann sogar in die Oststadt. Eine glücklose Mission. Weil die russischen Verschlüsse nicht zur deutschen Abfüllstation passten, erzählt der Tankstellengast.

Das lange Warten begann mit dem Start der Grandland-Produktion Ende August. Auch wenn Opel selbst berichtet, so schlimm sei das mit den Verzögerungen nicht. Die vollen Parkplätze sprechen ihre eigene Sprache. Die Probleme sind auch in der Politik angekommen, im Eisenacher Stadtrat hat die parteilose Stadträtin Gisela Rexrodt (für die FDP) seit Monaten moniert, dass der neue Opel-Eigner PSA alles auf Lkw bringen lässt und nicht auf die Schiene umstellt.

Klimabewusst sei das alles nicht, schüttelt Rexrodt den Kopf, wenn sie darüber nachdenkt, dass dies alles positiv vom Thüringer Umweltministerium entschieden wurde. Erst in einem der letzten Hauptausschüsse zog sie ihren Antrag zurück, nachdem Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) informiert hatte, dass die Lärmwerte eingehalten würden.

Und von Opel hieß es jüngst auf Anfrage, dass man sich „auf einem guten Weg“ befinde, die volle geplante Kapazität zu fertigen. Laut ist es am Donnerstag auf den Parkplätzen nicht, aber dreckig. In Löchern sammelt sich die lehmige Brühe. Pflaster hat sich zum Teil gelöst. Man muss die Fahrer bewundern, wie sie die 40-Tonner galant durch die engen Zufahrten lenken. Je später es wird, um so stiller wird es. Es ist jetzt kurz vor 21 Uhr, immer mehr Kabinen sind dunkel. Bei Ivan und Sorin brennt noch Licht.

Zu Weihnachten sind Ivanund Sorin wieder daheim

Anders als in Frankreich oder in Saarlouis seien die Bedingungen in Eisenach akzeptabel, berichten sie. Die Fahrer nennen die Duschen, die es seit kurzem gibt und die täglich gereinigt werden. Das Wasser sei wirklich warm, versichern beide. Türkis-weiße Dixi-Toiletten sind aufgestellt. Angst, dass sie Weihnachten hier ausharren, haben sie nicht. Ihr französischer Arbeitgeber gibt ihnen zum Fest frei. Sorin will mit dem Auto heim nach Rumänien, Ivan fliegt bis Bukarest.