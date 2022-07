Was macht der Erfinder des „Pücklereises“ in Wilhelmsthal?

Wilhelmsthal. Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal lädt erstmals zu einer Kinderführung ein.

Der Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal lädt für Samstag, 9. Juli, 14 Uhr, erstmals ein zur einer speziellen Führung für Kinder nach Wilhelmsthal. Treffpunkt ist am historischen Nymphenbrunnen in der Schlossmitte.

Diese spezielle Schloss- und Parkführung für Kinder unter dem Titel „Für Prinzen und Prinzessinnen – über Prinzen und Prinzessinnen“ wird 2022 nur zu zwei öffentlichen Terminen erstmals exklusiv als Sonderführung angeboten. Ein weiterer Termin findet am Samstag, 13. August, statt.

Führung dauert etwa eineinhalb Stunden

Die Tour klärt unter anderem auf, was der Erfinder des „Pücklereises“ in Wilhelmsthal machte. Oder was „Armin“, der Bezwinger der Römer, und „Robin Hood“ mit den „Eiben“ gemeinsam haben.

Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Es ist dabei eine größere Wegstrecke durch den Park zurückzulegen. Die Führung ist nur teilweise barrierefrei zu absolvieren. Für Kinder kostet die Führung 3 Euro, für erwachsene Begleitpersonen 5 Euro. Die Eintrittsgelder kommen dem Erhalt und der Sanierung von Park und Schloss Wilhelmsthal zu Gute.

Besucher werden gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze an der B19 oder im Schlossbereich am Marstall zu benutzen und die Schloss- und Parkordnung einzuhalten.