Aus Eisenachs Einbahnstraßen-, Sackgassen- und Baustellen-Labyrinth finden Autofahrer nur schwerlich wieder heraus, besonders Ortsunkundige. Eines der wenigen Schlupflöcher, die Bahnunterführung im Zuge der Bundesstraße 19 am Busbahnhof, erschwert am Samstag das Finde-wieder-Heraus-Spiel immens. Aufgrund einer Brückenprüfung des Bauwerks aus der Entstehungszeit des Bahndamms um das Jahr 1900 steht die Fahrbahn von der Müllerstraße zur Rennbahn in der Zeit von 8 bis 14 Uhr nicht zur Verfügung. Eisenachs Straßenverkehrsbehörde bewilligt nur für die berufsverkehrsfreie Zeit am Wochenende die halbseitige Sperrung dieses wichtigen Nadelöhrs. Anders jedoch an der Brücke im Zuge der Langensalzaer Straße, die bereits am Donnerstag Prüfer besuchen.

Auf einer Arbeitsbühne nehmen die Kontrolleure der Deutschen Bahn AG die Brücke zwischen Busbahnhof und Rennbahn in Augenschein, um Schäden festzustellen. Besonderes Augenmerk liegen die Prüfer auf den Einfahrten, an denen allzugern Aufbauten von Sattelaufliegern hängen bleiben. Foto: Norman Meißner Ein fünfköpfiges Team der Deutschen Bahn AG inspiziert das dunkelgraue Stahl-Skelett der genieteten Bogenbrücke am Busbahnhof am Samstag auf das Genaueste. Die Experten sprechen von einer „handnahen Sichtprüfung“. Von einer Arbeitsbühne schwenkt ein Arbeiter eine leistungsstarke Taschenlampe in jeden Winkel der im Schatten liegenden Stahlkonstruktion. An auffälligen Stellen kratzt sein Kollege immer wieder auf dem Korrosionsanstrich herum, um mögliche Roststellen zu lokalisieren. „Das Wasser ist der schlimmste Feind der Brücken“, sagt einer der Brückenprüfer. Mehrere Pfützen auf dem sonst trockenen Straßen-Asphalt beweisen, dass die betagte Überführung, auf der insgesamt neun Schienenstränge ruhen, nicht mehr ganz dicht ist. Für die Beseitigung solcher Leckagen müssten Bauleute die Gleise der ICE-Haupt- und der Nebenstrecken sowie die Rangiergleise des Hauptbahnhofs extra ausbauen. Vorschriften erfordern alle sechs Jahre eine große Hauptprüfung und nach drei Jahren zumindest eine Nebenprüfung der Eisenbahnbrücken. „Wir nehmen die Befunde nur auf und dokumentieren sie auch fotografisch – ein Ingenieur wertet sie dann später aus“, erklärt einer Bahnangestellten vor Ort. Äußerst gründlich betrachten die Kontrolleure in der Arbeitsbühne die Ecken, an denen der Schwerlastverkehr schon beinahe regelmäßig hängen bleibt. „Wer mit Lkw-Navi fährt, dem dürfte ein solches Malheur nicht passieren, der wird woanders langgeführt, wenn die Höhe der Brücke nicht reicht“, erzählt einer der Prüfer. Kollidiert ein Brummi mit der Brücke kommt ein Notfallmanager schnell vor Ort, um mögliche Schäden auszuschließen, gegebenenfalls wird auch ein Ingenieur zur Rate gezogen. Die Brücke am Eisenacher Busbahnhof ist der allerletzte Prüfling, den das DB-Team im Zuge der Strecke Halle-Guntershausen auf Thüringer Gebiet prüft. Der Zustand sei keinesfalls besorgniserregend, der zu einer sofortigen oder baldigen Sperrung führen würde. Für dieses Bauwerk als auch für die Brücke an der Langensalzaer Straße lägen bereits Planungen zur Erneuerung vor. „Heute und morgen ist nichts geplant, aber manchmal, wenn etwas vorliegt, kann es dann auch sehr schnell gehen“, erzählt einer der Arbeiter des Inspektionspersonals. Die DB Netz AG als Infrastrukturbetreiber kümmert sich deutschlandweit um rund 30.000 Eisenbahnbrücken. Etwa ein Viertel davon sind solche Stahlbrücken. Das Eisenbahngesetz verpflichtet die Deutsche Bahn, die Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten.