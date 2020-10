Eine wegweisende Sitzung steht am 4. November vor dem Verwaltungsrat des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW). Dass Corona der Anstalt öffentlichen Rechts wirtschaftliche Einbußen verschafft hat, ist fundamentiert. Das Defizit liegt laut Geschäftsleitung bei etwa 1.3 Millionen Euro. Die Aufnahme eines Kredites wird debattiert.

Der Tagesordnungspunkt fünf der Sitzung ist mit „Tariferhöhung zum 1. Januar 2021“ überschrieben. Nun sollen auch die Kunden des Öffentlichen Personennahverkehrs stärker zur Kasse gebeten werden. Von 1,80 Euro statt bisher 1,60 für die Einzelfahrt ist die Rede.

Veränderungen soll es auch in der Unternehmenssatzung geben. So soll im Verwaltungsrat künftig ein Vertreter des Personalrates als beratende Stimme sitzen. Der Personalrat hatte die Gründung eines Wirtschaftsausschusses beschlossen, dessen Aufgabe es ist, wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienststelle zu beraten. Damit, so Personalratsvorsitzender André Bießmann, soll mehr Transparenz in Entscheidungen bei der VUW gebracht werden. Auch der Fahrgastbeirat und seine „parteineutrale Aufgabenwahrnehmung“ wird Thema. Kreistag und Stadtrat sollen das Gremium nun legitimieren.