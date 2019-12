Weihnachtswichtel im Wartburgkreis

Eine Dose mit 1400 Maxiperlen, ein kreativer Ideenblock für Mädchen, irgendwas von Top Modell und Lego – so lauten einige Wünsche. Diese Dinge gehören mit zu jenen, die demnächst in 255 liebevoll gepackten Geschenkpäckchen auf die Reise zu ihren jungen Empfängern gehen. Gemeinsam mit dem Rotary Club Bad Salzungen, der die Aktion vor 16 Jahren ins Leben gerufen hat, hat das Landratsamt wieder die Weihnachts-Päckchen-Aktion für bedürftige Kinder aus der Region Wirklichkeit werden lassen.

Wie in der Weihnachtsmann-Werkstatt

So wurden zwei Büros in der Kreisverwaltung in Bad Salzungen wieder zum Geschenkelager auf Zeit, teilweise sah es da auch aus wie in der Werkstatt des Weihnachtsmannes. Mit den Geschenken werden nun wieder Kinder mit besonderen persönlichen Schicksalen oder besonderen Lebenslagen im Wartburgkreis bedacht. Vorgeschlagen wurden die Kinder von Kinder- und Jugendheimen, von pädagogischen Einrichtungen, Beratungsstellen, Sozialverbänden und -vereinen, Kindergärten und Schulen.

Weges des großen Erfolges der Aktion und der steten Zunahme der Wünsche wurde das Alter der zu beschenkenden Kinder nun auf 13 Jahre begrenzt. Ausnahmen von dieser Begrenzung sind höchstens mal Geschwisterkinder.

Viele Wichtel-Paten helfen mit

Für alle Wünsche fanden sich Wichtelpaten aus der Mitarbeiterschaft der Kreisverwaltung und zahlreicher weiterer Einrichtungen sowie von Behörden aus dem Landkreis und der Stadt Eisenach. Spitzenreiter im Päckchenpacken waren dabei die Mitarbeiter des Landratsamtes Wartburgkreis, die 105 Präsente gespendet haben. Die Median Heinrich-Mann-Klinik in Bad Liebenstein hat sich ebenfalls in diesem Jahr wieder besonders eingebracht: Hier kamen 46 Geschenkpakete zusammen. Der Rotary Club selbst steuerte 30 Päckchen bei. Aber auch die Mitarbeiterinnen etwa der Polizeiinspektion Bad Salzungen, der Wartburg-Sparkasse, des Finanzamtes Eisenach, der Volkshochschule Wartburgkreis, des Jobcenters Wartburgkreis und des Abfallwirtschaftszweckverbandes waren fleißig beim Kaufen und Verpacken der oftmals heiß ersehnten Weihnachtsware.

Kleidung, Gutscheine und Spiele

Einige Privatpersonen machten zudem mit, die die Aktion bereits aus den zurückliegenden Jahren kennen oder durch Verwandte und Bekannte von bereits beteiligten Wichtelpaten darauf aufmerksam geworden sind. Neben den oben genannten speziellen Wünschen waren wieder Spiele mit dabei, aber auch Gutscheine, Kleidung und vieles mehr.

Mittlerweile sind fast alle Päckchen von den Spendern in der Sammelstelle im Landratsamt eingegangen. Jetzt versahen Bernd Krätschmer, Andre Müller, Silvio Lieber und Mario Eckhardt vom Rotary Club Bad Salzungen die Verpackung der Geschenke noch mit dem Aufkleber des Service-Clubs – und fertig sind sie.

Die Organisation hatte diesmal Landratsamts-Mitarbeiterin Daniela Hauptruck. Sie ist zwar eigentlich in Elternzeit, verbrachte aber in den vergangenen Wochen trotzdem einige Stunden im Amt, um die schöne Aktion zu koordinieren. Nun geht auch ihr Einsatz als Haupt-Weihnachtswichtel des Wartburgkreises dem Ende entgegen. In wenigen Tagen werden die Päckchen an die vorschlagenden Einrichtungen ausgeliefert oder abgeholt, damit sie pünktlich an die Kinder ausgegeben werden können.