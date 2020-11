In Eisenach und Wartburgkreis gibt es auch an Kitas und Schulen neue Corona-Infektionen. Nach Informationen unserer Zeitung sollen sich zwei Schüler der unteren Jahrgangsstufe am Ernst-Abbe-Gymnasium infiziert haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wie eine Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage mitteilte, wurden in der Kita Herda drei Erwachsene positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Infektion bei einem Kind, wie in unserer Zeitung vermeldet, sei nicht bekannt. 55 Kinder der Einrichtung befinden sich mindestens bis 18. November in häuslicher Quarantäne, hieß es.

Die Zahlen steigen, allerdings bleiben sowohl Wartburgkreis (29,4) als auch Eisenach (21,3 / Stand Montag, 0.00 Uhr) unter dem ersten Grenzwert von 35 Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Im Kreis meldet das Gesundheitsamt für Montag (15 Uhr) einen Anstieg der aktiven Infektionen um acht auf nun 89, in Eisenach sind es 38 (plus 3) im Vergleich zum Freitag. 662 Menschen sind in Quarantäne. Es werden zehn Menschen im Eisenacher Klinikum wegen Covid 19 behandelt. Bei keinem ist die Erkrankung so schlimm, dass eine Verlegung auf die Intensivstation nötig wurde. Im Bad Salzunger Klinikum ist ein Intensivbett mit einem Corona-Patienten belegt.