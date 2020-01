Wenn sich Eltern im Wartburgkreis überfordert fühlen

In zwölf Fällen musste das Jugendamt des Wartburgkreises im letzten Jahr Kleinkinder aus ihrem familiären Umfeld holen und in Obhut nehmen. Es war eingeschätzt worden, dass das Wohl der Kleinen gefährdet war. Weitere 22 Fälle sind der Behörde gemeldet worden. Doch nach Prüfung konnten die Säuglinge und Kinder im Alter bis zu drei Jahren in den Haushalten der Erziehungsberechtigten bleiben.

Frühe Hilfen sindfachliche Angebote

In allen Fällen wurden Hilfen in den Familien organisiert. Frühe Hilfen heißen die fachlichen Angebote, und das Landratsamt geht jetzt einen neuen Weg, um darauf aufmerksam zu machen.

Ein gelb beklebter Bus des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil fährt mit einer Werbung für Frühe Hilfen ein Jahr lang im Linienverkehr in Bad Salzungen, Eisenach und im Wartburgkreis. Es ist der erste seiner Art in Thüringen. Werbemäßig umgesetzt hat die Idee die Agentur SD Verkehrsmedien. Zu sehen sind eine Schwangere und ein Vater mit Baby auf dem Arm, die ihre Unsicherheit in Form von Fragen formulieren: „Normal, dass ich so nervös oder unsicher bin?“

Sorgentelefon undElternberatung

Informiert wird beispielsweise über den Verein „Nummer gegen Kummer“, der anonym und kostenfrei angerufen werden kann. Oder über die Elternberatung „bke“, deren Fachkräfte auch bei tabuisierten Themen wie Kindesmissbrauch beraten.

Gleichzeitig mit der Buswerbung werden die Frühen Hilfen über Kindertagesstätten, Vereine und Geburtskliniken vorgestellt. Koordinatorin für den Wartburgkreis ist Frances Hartung vom Jugendamt. „Die Frühen Hilfe sind ein Angebot an alle Eltern, die sich informieren wollen, die Beratung benötigen oder Unterstützung in der Stärkung ihrer Erziehungskompetenz und Lebensbewältigung“, so Frances Hartung. Ziel sei es, frühzeitig Hilfestellungen zu geben, um zu verhindern, dass Eltern überfordert werden und sich in schweren Krisensituationen nicht anderes zu helfen wissen, als ihre Kinder zu vernachlässigen oder schlimmstenfalls sogar zu verletzten.

Die Netzwerkstelle Frühe Hilfen im Wartburgkreis ist erreichbar unter Telefon (03695) 617104.