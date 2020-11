Wie ein Eisenacher den Krieg erlebte

„Mein Vater, Jahrgang 1914, besaß seit seiner Jugend einen Fotoapparat. Der Alltag in Eisenach wurde in unzähligen Aufnahmen dokumentiert. Auch die Mutter und ihre Familie fotografierten Alltagsmomente und Außergewöhnliches“, sagt Dieter Schuster-Wald. Insgesamt hinterließen die Eltern und deren Geschwister aus dem Zeitraum von 1914 bis 1946 rund 3000 Aufnahmen. Nach dreijähriger Arbeit entstand daraus das Buch „Eisenacher Biografie der Eltern“. In Absprache mit dem Verlag und durch Rückfragen von Lesern motiviert, entstand nun ein Fotoband über den „Feldzug“ gegen die Sowjetunion.

Nach seiner Eisenacher Schulzeit durchlief der Vater des Autors, was für damalige Zeit ungewöhnlich war, eine duale Ausbildung. Er absolvierte in Eisenach eine Maurerlehre und studierte parallel dazu in Gotha Bauwesen mit dem Abschluss Bauingenieur. Nach dem Krieg arbeitete er in diesem Beruf bis zu seiner Pensionierung 1977. Der Fundus überstand unbeschadet den Zweiten Weltkrieg und den fluchtartigen Umzug von Eisenach nach Detmold im Mai 1946.

„An verregneten Sonntagen zog Vater seine Kriegsalben aus dem Schrank und verfiel in tiefe Erinnerungen an die Zeit in Polen, Frankreich, Weißrussland, Estland und Russland“, erinnert sich Schuster-Wald. Nach dem Tod der Eltern nahm er das Erbe an sich. Nach seiner eigenen Pensionierung 2015 begann er eine intensive Recherche über das Leben der Eltern.

Nun also der zweite Band: „’Feldzug’ gegen die Sowjetunion 1941-1944 in privaten Aufnahmen – Vaters Krieg“. Rund 220 Kriegsaufnahmen des Eisenachers fanden Platz. Jedes Kapitel beginnt mit einem Vorwort, um den Leser an den jeweiligen Schauplatz und das Geschehen heranzuführen. Die Spuren des Vaters ließen sich detailliert verfolgen, da er seine militärischen Einheiten, die Einsatzorte und Aufträge akribisch vermerkte. „Er fotografierte den Krieg wie er ihn wahrnahm. Dennoch hat er die Kriegsjahre, wie viele seiner Generation, bis zum Tod relativiert und verteidigt. Für ihn war eine feindliche Welt über Deutschland hergefallen. Eine andere, ehrliche Version der Vergangenheit gab es für ihn nicht“, fasst der Sohn die Meinung des Vaters zusammen.

„Mit zunehmendem Alter lebte er in seinen Kriegserinnerungen. Er war durch das Erlebte zutiefst traumatisiert. Dennoch war er ein liebevoller, fürsorglicher Familienvater, der mir alle Freiheiten ließ“, setzt Dieter Schuster-Wald nach.

„’Feldzug’ gegen die Sowjetunion 1941-1944 in privaten Aufnahmen – Vaters Krieg“, ISBN: 978 395 966 5155, Preis 19,95 Euro