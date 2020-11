In der Eisenacher Volkshochschule ist zurzeit eine Ausstellung zu Frauenwahlrecht und Frauenpolitik zu sehen. In diesem Zusammenhang fragt unsere Zeitung langjährige Kommunalpolitikerinnen in der Stadt Eisenach, ob sie einen Unterschied darin sehen, wie Frauen und Männer Politik machen. Wir wollen wissen, was für sie die größten Erfolge und Niederlagen waren und was die Stadträtinnen Frauen raten, die möglicherweise für ein Amt in der Kommunalpolitik kandidieren wollen.

Karin May ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat. Foto: Norman Meißner

Karin May (Linke) betätigt sich seit 1994 kommunalpolitisch: „Ich bin nicht für klischeehafte Geschlechterzuordnungen, weil noch viele andere Faktoren auf Inhalte und Politikstil einwirken. Aber fest steht: Ohne Frauen geht nichts wirklich gut. Große Erfolge setzen sich meistens aus vielen Kleinteilen zusammen. Dass innerhalb der denkmalgeschützten Fassade des O1 die neue Sporthalle errichtet wird, ist ein Erfolg, zu dem ich ein Scherflein beigetragen habe. Die größte Niederlage war der 1998 mehrheitlich getroffene Entscheid zur Kreisfreiheit Eisenachs. Daraus erwuchsen die großen finanziellen Probleme der Stadt und vermehrten sich Jahr um Jahr. Es ist wichtig, das Frauen mitbestimmen, wenn sie gute Ideen haben und diese in das Kommunalparlament einbringen. Besser als gerührt zu werden ist, sich zu rühren.“ Susanne Köhler ist Stadträtin für die SPD und stellvertretende Vorsitzende des Stadtrats. Foto: Miriam Spittel



Susanne Köhler (SPD) ist seit 2006 mit Unterbrechungen in der Kommunalpolitik: „Meiner Erfahrung nach debattieren Frauen oft effizienter, tun sich aber vielleicht schwerer mit direkten Konfrontationen. Spannend fände ich es mal, einen Stadtrat nur mit Frauen tagen zu lassen. Erfolgreiche Kommunalpolitik ist für mich, wenn ich meinem Auftrag als Vertreterin von Bürger/innen gerecht werde. Indem ich deren Anliegen höre und einbringe. Frauen in der Politik rate ich vor allem, sich nicht an die Wand spielen zu lassen. Viele Männer sagen schnell: Ich mach das schon. Frauen fragen sich erstmal: Kann ich das überhaupt? Männer können sich ziemlich viel von Frauen abgucken, aber in puncto Selbstbewusstsein können wir durchaus viel von unseren männlichen Kollegen lernen.“

Gisela Rexrodt ist parteilose Stadträtin für die FDP. Foto: Sabine Thurau Gisela Rexrodt (parteilos) ist seit 1990 in der Kommunalpolitik, erst bei der PDS, davon zuletzt als Parteilose, dann bei den Grünen und jetzt für die FDP: „In der Mehrheit machen Frauen eine andere Kommunalpolitik. Sie sind kompromissbereiter, können besser moderieren und sind vor allem emphatischer. Ich war viele Jahre Bauausschussvorsitzende und Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr. Erwähnenswert für mich ist mein Sieg in Sachen Trink- und Abwasserverband und Unternehmen Juwi vor Gericht in Meiningen gegenüber einer geballten Männerfront. Meine größte Niederlage war, als ich 2009 vom Projekt „Tor zur Stadt“ entbunden worden bin, weil ich angeblich die Investoren behindert habe. Das war sehr demütigend. Es gibt mehr Frauen in der Bevölkerung. Diese Mehrheit wird auf keiner Ebene repräsentiert. Die Parlamente sind zurzeit nicht das Spiegelbild der Gesellschaft. Interessen können nur vertreten werden, wenn man den Mut hat zu sagen: rein in das System. Das abfällige Argument ,Das ist ja nur die Quotenfrau’ muss durch eine größere solidarische Frauenfront durchbrochen werden.“ Gisela Büchner ist CDU-Stadträtin und Ortsteilbürgermeisterin von Neuenhof-Hörschel. Foto: Tobias Kromke

Gisela Büchner (CDU) engagiert sich seit 18 Jahren kommunalpolitisch: „Egal ob Frau oder Mann, man will mitentscheiden, mitreden, weil man etwas ändern will und auch mit bestimmten Entwicklungen nicht einverstanden ist. Dann muss man auch den Mut haben, sich zur Wahl zu stellen. Vielleicht sind Männer da mutiger. Erfolg ist nie ein Einzelerfolg. Eine Sache zu einem guten Ende bringen kann man nur, wenn man andere überzeugen kann. Das kann zäh werden. Dass wir den Spielplatz in Hörschel so toll hinbekommen haben, ist ein Erfolg. Dass wir die Schule in Neuenhof verloren haben, ist eine Niederlage. Wir haben gekämpft, aber es hat nichts genützt. Ein Lichtblick: der Kindergarten, der an dieser Stelle entstehen wird. Frauen möchte ich darin bestärken, sich zu engagieren. Ich würde ihnen empfehlen, mal eine Stadtrats- oder Ausschusssitzung zu besuchen. Und anschließend miteinander darüber reden. In der Kommunalpolitik geht es um das, was uns unmittelbar betrifft. Da sollten Frauen auf jeden Fall mitreden.“

Diana Artschwager ist Stadträtin für Bündnis 90/Die Grünen. Foto: Katja Biehl Diana Artschwager (Grüne) ist seit 2014 im Eisenacher Stadtrat: „Ich denke, dass Frauen eine andere Denk- und Herangehensweise haben. Sie kommunizieren eher auf emotionaler Basis. Es steht nicht unbedingt die Präsentation der eigenen Person im Vordergrund, sondern eher der Dialog. Mein größter Erfolg ist, dass ich den Mut hatte, in der Kommunalpolitik mitzuwirken. Ich möchte für die Menschen, die in Eisenach und den Ortsteilen leben, etwas erreichen, und zwar mit Bedacht und Zusammenarbeit, verbunden mit gesundem Menschenverstand. Meine größte Niederlage ist, dass wir es nicht geschafft haben, den Kindertreff so zu erhalten, wie er war, nämlich vor allem die kleineren Kinder im Sozialraum Eisenach-Nord aufzufangen, niederschwellig zu betreuen und für sie da zu sein. Hierüber bin ich sehr traurig. Ich rate Frauen, den Mut aufbringen, sich zu engagieren. Das muss nicht heißen, dass man immer vorne dran stehen muss, sondern man kann auch im Hintergrund sehr viel erreichen.“ Heike Apel-Spengler ist Stadträtin der Bürger für Eisenach, ehrenamtliche Beigeordnete und beim Sommergewinn aktiv. Foto: Birgit Schellbach

Heike Apel (Bürger für Eisenach) ist seit 2004 im Eisenacher Stadtrat: „Frauen machen eine andere Kommunalpolitik als Männer, aber ich würde sie nicht als besser oder schlechter bewerten. Frauen sind einfühlsamer, sehen Dinge manchmal mit anderen Augen, setzen andere Prioritäten als Männer und gehen andere, meist sanftere Wege. Ich würde nicht von Erfolgen oder Niederlagen sprechen. Für mich war ein großer Tag, als ich im Stadtrat zur ehrenamtlichen Beigeordneten gewählt worden bin. Überhaupt, dass ich in den Stadtrat gewählt worden bin, wir sind ja nur eine kleine Fraktion von aktuell zwei Mitgliedern. Aber wenn man dann etwas bewegen kann, bestärkt es, und es macht Spaß. Wenn man bestimmte Vorschläge nicht durchbekommt, kann man das Niederlagen nennen. Aber das ist in der Politik so. Ich kann nur jeder Frau raten, sich zu engagieren. Man braucht keine Angst davor zu haben. Es ist alles erlernbar. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Für mich ist es bis heute schwer, einen Haushalt zu lesen. Aber man bekommt Hilfe. Und das eigene Engagement lohnt sich, in meinem Fall insbesondere für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren in unserer Stadt.“