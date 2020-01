Wiedereröffnung mit „Gott des Gemetzels“

„So was dauert ja immer viel länger, als man anfangs denkt – ohne die konstante Unterstützung unserer ehrenamtlichen Vereinsmitglieder hätten wir das nie geschafft“, lobt Theresa Frey den Einsatz der Helferinnen und Helfer. Zwei Monate war im Theater am Markt (TAM) in der Goldschmiedenstraße sozusagen Spielpause. Im Innern gab es allerdings alles andere als Pause.

TAM-Chefin Theresa Frey (links) im umgestalteten und sanierten neuen Büro, hier mit Sarah Kleditz. Foto: Sascha Willms

Am Freitag, 31. Januar, öffnet das TAM nach Umbau und Sanierung neu. Die linke Gebäudehälfte des ehemaligen indischen Restaurants wurde komplett renoviert, teils in ehrenamtlicher, teils in professioneller Arbeit. Letzteres „alles von regionalen Handwerkern“, freut sich TAM-Vorstandsmitglied Sven Raab. Wände, die vor zehn Jahren mit eingezogen wurden, wurden entfernt, neue Mauern gebaut -- so entsteht im TAM eine völlig neue Bürosituation – heller, offener und mit eigenem Besprechungsraum. Außerdem wurde der alte Teppich ersetzt und die Wände weiß gestrichen.

„Die Renovierung stand schon seit Jahren auf dem Plan, jetzt haben wir es einfach gemacht und das kann auch als eine Art Signal nach dem Wechsel in der Geschäftsführung des Theaters verstanden werden“, so TAM-Chefin Theresa Frey. Man wolle die Arbeit des viel zu früh gestorbenen Theater-Mitgründers und -Machers Timo Bamberg „in seinem Sinne fortsetzen, mit der gleichen Lust und gleichbleibendem Engagement, mit neuen Ideen und Schwerpunkten und eben auch ganz neuen Räumlichkeiten“.

Dem entspreche auch das neue Spielzeitmotto „Wandel(n)“: „So viel verändert sich hier im TAM: Unsere Regisseurin Naemi Simon hat uns zum neuen Jahr verlassen um noch einmal in Berlin Regie zu studieren, dafür kommt Christian Mark als neuer Theaterpädagoge ins Team“, erzählt Frey. Dem Eisenacher Publikum sei er bereits durch seine Co-Regie bei den „Ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen“ bekannt.

Auch für das Sommertheater „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ gebe es einen neuen Regisseur: Stephan Rumphorst, der unter anderem für die Eisenacher Bürger/innen-Bühne Regie führt. „Dafür sind schon 150 Karten im Vorverkauf weggegangen. Damit ist schon eine von neun Vorstellungen komplett ausverkauft“, freut sich Frey.

Aber natürlich könne man das Motto auch größer denken. Klima-„Wandel“ sei auch für das Theater ein Thema, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit. „Dem tragen wir mit unserem neuen Format „All u need is less“ Rechnung“.

Das TAM in Eisenach wurde umgebaut und saniert. Foto: Sascha Willms

Aber eins bleibe gleich: Die TAM-Inszenierung „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza sei weiter ein Dauerbrenner. Nach einer Umbesetzung wird das Stück am Freitag, 31. Januar, zur Wiedereröffnung nach Umbau und Sanierung um 19.30 Uhr wieder in den Spielplan aufgenommen. Es werden zwei Ehepaare gezeigt, die über den Streit der Söhne die eigentlich so starke Selbstbeherrschung verlieren. Was in aufgeräumter Stimmung und gesitteter Konversation beginnt, verläuft schon bald ganz anders als geplant. Was passiert, wenn man einfach ehrlich ausspricht, was man denkt? Das wäre alles sehr deprimierend, wenn es nicht so lustig wäre.

Termine „Der Gott des Gemetzels“: 31.01.2020, 20.03.2020, jeweils 19.30 Uhr. Karten: www.theaterammarkt.de oder telefonisch: 03691-7409470