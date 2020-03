Wo sich jeder der Nächste ist

Unterschiedliche Regelungen im Zuge der Corona-Pandemie in den Bundesländern führen zu Begebenheiten, die manchen Mitarbeiter in hierzulande noch geöffneten Geschäften mit dem Kopf schütteln lässt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Da kommt eine Frau aus Bayern zu einen Raumausstatter in Eisenach und will einen ganz bestimmten Fußbodenbelag. Sie kommt deshalb nach Eisenach, weil die Filiale dieses Unternehmens bei ihr in Franken geschlossen ist. Dummerweise war in Eisenach ausgerechnet dieser Fußbodenbelag nicht mehr auf Lager. Kann ja in Zeiten wie diesen mal vorkommen.

Bei der Frau aus Bayern pressiert es aber, denn sie ziehe gerade um und habe keinen Fußbodenbelag in der neuen Wohnung. Der freundliche Mitarbeiter in Eisenach erkannte im Computer, dass die Sorte Bodenbelag in der Filiale in Fulda vorrätig ist.

Dorthin, kündigte die Kundin an, werde sie gleich morgen fahren. Vielleicht hätte der bayerische Ministerpräsident (ein Franke übrigens) nicht nur eine Ausgangssperre, sondern auch eine Ausfahrsperre verhängen und eine Wegfahrsperre anbringen sollen.

Die Frau aus Franken wird am heutigen Dienstag mit Thüringer Hilfe vielleicht Fußbodenbretter aus Hessen bekommen. Ein Brett für den Kopf legt der Verkäufer dort hoffentlich großzügig dazu.