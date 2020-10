Wochenmarkt statt Weihnachtsmarkt: Eisenach sagt Weihnachtsmarkt ab

Foto: Norman Meißner (me), (nm) / Norman Meißner

Solche Bilder wird es in diesem Jahr wohl nicht aus Eisenach geben. Die Stadt hat den Weihnachtsmarkt abgesagt (Archivfoto).

Eisenach. Die Stadt Eisenach sagt offiziell ihren Weihnachtsmarkt ab und weitere Museen kündigen eine Schließung ab Montag an.

In Eisenach wird es nicht wie geplant ab 13. November einen Weihnachtsmarkt geben. Wie am Donnerstag bereits eine Stadtsprecherin ankündigte, hieß es am Freitag nun offiziell: Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung hat die Stadt den für den 13. November geplanten Beginn des Weihnachtsmarktes abgesagt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog