Im April ist in Eisenach ein Sperrmüllhaufen in Brand geraten, das Feuer griff auf ein Wohn- und Geschäftshaus über. Die Polizei veröffentlicht nun Aufzeichnungen einer Videoüberwachung.

Haus in Eisenach in Flammen - Polizei veröffentlicht Fotos

In der Nacht vom 15. auf den 16. April 2019 hatte es in der Eisenacher Querstraße/Goldschmiedenstraße gebrannt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Sperrmüllhaufen Feuer gefangen hatte. Die Flammen griffen auf ein Wohn- und Geschäftshaus über, ein Textilladen brannte vollständig aus. Mehrere Personen wurden verletzt, der Brandschaden beläuft sich etwa auf 1 Million Euro.

Foto: Polizei

Die Videoüberwachung eines Geschäfts konnte Personen aufzeichnen. Kurz vor dem Brand liefen einmal eine Person und einmal zwei Personen in der Querstraße in Richtung Goldschmiedenstraße. Ob diese Personen etwas mit der schweren Brandstiftung zu tun haben, soll nun ermittelt werden.

Wer kann Hinweise geben? Wer kann Personen nennen, die in der Nacht am Tatort unterwegs waren? Wer erkennt die abgebildeten Personen? Sie kommen als wichtige Zeugen in Betracht.

