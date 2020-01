Wohnland-Erschließung nun unter 100 Euro-Marke

Die Gemeinde Krauthausen hat einen von der Kommunalaufsicht genehmigten Haushalt 2020, ein Punkt, den andere Kommunen noch lange nicht erreicht haben. Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Dienstag ein kleines „Kommando zurück“, nicht für den Haushalt selbst, aber für eine haushaltsrelevante Ausgabe. Ursprünglich wollte die Gemeinde ihre Einwohner beim Kauf von Bauland im gerade entstehenden Wohngebiet finanziell unterstützen, nämlich mit der Übernahme der Kosten über 100 Euro/Quadratmeter (wir berichteten). Acht Bauwillige gibt es bisher. Mittlerweile stellt sich die Situation jedoch etwas anders dar. Erstens: die Baulandkosten sind mit etwa 97 Euro/Quadratmeter beim Verkauf von nur 9000 (von insgesamt 15.100) Quadratmetern unter die Schallgrenze gefallen. Zweitens: die von der Kommunalaufsicht geförderte Staffelung der Zuschüsse nach Einkommen erweist sich nicht nur als enormer Verwaltungsaufwand, sondern ist auch in der Sache selbst knifflig, so Bürgermeister Frank Moencke (parteilos). Also nimmt die Gemeinde von dieser Subvention erst einmal Abstand, bleibt aber bei ihrem prinzipiellen Vorhaben, Einwohner des Ortes finanziell zu unterstützen, etwa bei Kindergartengebühren und Essensgeld.