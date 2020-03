Zahl der Infizierten in der Region bei 22

Mit Stand 30. März, 14 Uhr, hat sich die Zahl der Menschen in Wartburgkreis und Stadt Eisenach, bei denen die Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, binnen der vergangenen 24 Stunden um zwei auf 22 erhöht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

In dieser Zählung seien, so das Gesundheitsamt des Landkreises, auch die bereits wieder genesenen Patienten enthalten.

In der Stadt Eisenach gibt es den Angaben zufolge vier Fälle, im Wartburgkreis sind es 18. In intensiv-medizinischer Betreuung befinden sich weiterhin zwei Menschen, die im St.-Georg-Klinikum Eisenach versorgt werden. Es handele sich um einen 47-Jährigen aus dem Kreisgebiet und einen 81-Jährigen aus der Stadt Eisenach.

Unterdessen läuft die freiwillige Mundschutz-Produktion in der Näherei des Landestheaters Eisenach. Seit einigen Tagen sind dort und zum Teil auch im Homeoffice aus vielen Bereichen des Theaters Freiwillige im Einsatz, um Mundschutz aus gespendetem Bettzeug für das Krankenhaus zu fertigen. Am Montag überreichten Susanne Hofmann und Sistrut Vogel die ersten 200 Stück an Klinikums-Geschäftsführer Thomas Breidenbach.

„Im Moment benötigen wir keine weiteren Spenden, sondern melden uns, wenn sich das ändert“, verweist Vogel auf den tollen Erfolg des ersten Spendenaufrufs, durch den aber die Lagerkapazitäten in der Näherei an ihre Grenzen gerieten. Benötigt würden indes weiterhin kochfeste Baumwollbänder (zwei Zentimeter breit und mindestens 90 Zentimeter lang).

„Wir freuen uns über die großartige Aktion sehr“, sagte Breidenbach. Da das Klinikum derzeit aber noch genügend Mundschutze auf Lager habe, werde er – nachdem schon die Eisenacher Berufsfeuerwehr 1000 Stück vom Klinikum erhalten hatte – die Lieferung des Landestheaters an die Diakonie weitergeben, um damit das Personal von Pflegeeinrichtungen zu versorgen.