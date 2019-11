Zahlungskräftige Gäste im Blick

Ein halbes Jahr wurde daran gearbeitet, jetzt liegt das Tourismus- und Kurortentwicklungskonzept Heilbad 2030 der Stadt Bad Liebenstein vor. „Wir schlagen damit ein neues Kapitel in der Geschichte des Heilbads auf und wollen die lange Tradition für die Zukunft nutzen. Das Konzept gibt uns Handlungsempfehlungen für die nächsten zehn Jahre“, sagte Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) während der Vorstellung. Der Stadtrat hat das Papier befürwortet.

Das Konzept ist von der Bad Liebenstein GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt, und der Münchner Agentur Project M erstellt worden. „Es gab viele Akteuren vor Ort, eine Analyse der Stärken und Schwächen und Expertengespräche“, blickt Nadine Heusing, die Kur- und Tourismusmanagerin Bad Liebensteins, zurück. Das Ergebnis: Die Kernkompetenz der Stadt liegt im Bereich Gesundheit. Das zeigen nicht zuletzt die drei Reha-Kliniken. Während das Ergebnis nicht überraschen mag, sind die Folgen deutlicher. Zukünftig will sich Bad Liebenstein – neben den Klinik-Gästen – auf zwei Zielgruppen konzentrieren. Einerseits sind das Besucher, die Gesundheit mit Natur verbinden wollen. „Sie suchen Bewegung und Entspannung, innere Balance und gesunde Ernährung“, erklärt Heusing. Andererseits sind das Besucher, die Gesundheit mit Kultur kombinieren. „Auch hier sind wir mit dem Schloss und dem Park Altenstein, mit Friedrich Fröbel und Herzog Georg II gut aufgestellt“, sagt sie. Ein Vorteil beider Gruppen: Sobald die Qualität stimmt, gelten sie als zahlungsbereit. „Der Gastgeber hat also etwas davon, diese Zielgruppen anzusprechen“, so die Kur- und Tourismusmanagerin. Heusing bringt neue Angebote wie Waldbaden oder Achtsamkeitsspaziergänge auf den Weg, verbessert bestehende Produkte oder stellt sie auf den Prüfstand. Für die Kultur ist hingegen vor allem der Geschäftsführer der Bad Liebenstein GmbH und Intendant des Comödienhauses, Christian Storch, zuständig.

Mit der Profilierung des Comödienhauses und dem Fokus auf Komödien, Kabarett und Comedy sei ein wichtiger Schritt getan. „Ein Sprichwort besagt, dass Lachen die beste Medizin ist. Auch das trägt zur gesunden Lebensführung bei“, so Storch. Darüber hinaus plant er, Schloss und Park Altenstein stärker einzubeziehen. Aktuell ist er in Gesprächen mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Bereits fix ist, dass der MDR-Musiksommer am 9. August 2020 zu Gast sein wird. Für kommendes Jahr sind zudem mehr Kurkonzerte im Musikpavillon im historischen Kurviertel geplant. Dieses soll in den kommenden Jahren aufgehübscht werden. Ein erster Schritt ist der denkmalgerechte Rückbau des Gebäudes Charlotte, der Anfang 2020 starten soll, und der Wiederaufbau durch die Arbeiterwohlfahrt.

Um die beiden benannten Zielgruppen vermehrt anzulocken, stehen die Akteure vor großen Aufgaben. Bislang sei die Zusammenarbeit mit Gastronomen und Hoteliers „nicht immer einfach, aber unsere Tür steht immer offen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Betriebe den Weg mitgehen“, sagt Nadine Heusing. Ab 2020 soll es einen Gastgeberstammtisch geben, der einen regelmäßigen Austausch ermöglicht. „Wir können nicht die Geschäfte der Privaten machen, aber wir können gute Rahmenbedingungen setzen“, sagt Brodführer. Der Stadtchef fordert einen Bewusstseinswandel in der gesamten Kommune, nicht nur bei den Gastronomen und Hoteliers.