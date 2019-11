Wie unterschiedlich doch der Blick auf ein und dieselbe Sache sein kann: Sowohl der Stadtrat Eisenach als auch Kreistag des Wartburgkreises hatten in dieser Woche zu ihren Sitzungen die Abstimmung darüber auf den Tagesordnungen, ob die Zuständigkeit etwa für die Kfz-Zulassungsstelle schon jetzt an den Landkreis übergehen soll.

Das macht Sinn, die Sache jetzt zu erledigen, statt bis zur geplanten Fusion von Stadt und Kreis in zwei Jahren zu warten, wenn es ohnehin passiert. Damit kann man sich jetzt den schwierigeren Fragen einer solchen Gebietsfusion zuwenden und mögliche Synergien schon jetzt heben.

Charmant wäre zudem: Die Mitarbeiter dieser Behörde von Stadt und von Kreis sitzen in Eisenach bereits in einem Gebäude, Schreibtisch an Schreibtisch. Sprich: Weder für die Bürger noch für die Mitarbeiter wird sich etwas ändern, höchstens der Schriftzug auf dem Dienststempel unter der Kfz-Ummeldung.

Im Kreistag sieht man das ähnlich: Ohne große Debatte einstimmig so beschlossen. Im Stadtrat Eisenach aber wird das Ding noch eine Runde drehen. Warum, weiß eigentlich keiner so recht.

Debatten gehören in der Demokratie natürlich dazu, aber am besten doch um Dinge, die auch strittig sind. Oder geht es hier wieder mal um Streit um des Streitens willen? Der gedachte Zeitplan zum 1. Januar 2020 ist in jedem Falle Makulatur.