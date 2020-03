Zu Besuch in der Osterhasenwerkstatt von Herleshausen

Ein Hase hat einen Wanderstab in der Hand und auf dem Rücken einen Korb, gefüllt mit bunten Eiern. Ein anderer Hase ist hingefallen, seine Fracht liegt zerstört auf dem Boden. Oder eine Hasenfamilie will mit der Eisenbahn fahren. Die Figuren, die zum Osterpfad in Herleshausen (Hessen) gehören, sind vielgestaltig, bunt, lustig. Sie entstehen in der Werkstatt von Manfred Müller.

Manfred Müller lässt das feine Blatt der Kopiersäge genau den feinen Linien der Umrisse folgen, die auf das Holz gezeichnet sind. Foto: Birgit Schellbach

Doch in diesem Jahr ist alles anders wegen der Corona-Pandemie. Zwar schneidet Manfred Müller mit der Kopiersäge weiter die zuvor auf das Holz gezeichneten Figuren aus. Anschließend schleift er die Kanten und glättet Unebenheiten. Dann grundiert er die Rohlinge mit weißer Farbe, denn die Figuren müssen witterungsbeständig sein. Am Ende werden sie Straßen und Plätze in Herleshausen schmücken.

Manuela Hornig bemalt die Hose des Löffelohrs grün, sein T-Shirt rot oder versieht das gelbe Ei mit blauen Punkten. Vor ihr auf dem Tisch stehen alle möglichen Farben. Die Motive, so verrät sie, stammen häufig aus Büchern, die sie auf Flohmärkten gekauft hat. Eigene Ideen habe sie natürlich auch. Zum Schluss erhalten ihre Kreationen einen Lacküberzug.

So richtig wissen Manfred Müller und Manuela Hornig noch nicht, ob sie in diesem Jahr alle ihre Figuren aufstellen können. Das Coronavirus sorgt für strenge Kontaktregeln untereinander. Zwar werden die lustigen Osterhasen, Hühner oder auch Schafe draußen platziert, aber sie müssen jeden Abend wieder eingesammelt werden. Weil es leider vorgekommen ist, dass sich Diebe an ihnen zu schaffen gemacht haben. Die Figuren stehen nicht allein, sondern werden in ein dekoratives Umfeld gesetzt, mit Zweigen, Stroh oder Blumen. Es ist sehr aufwändig, all das jeden Tag auf- und wieder abzubauen, auch wenn an einigen Stellen die Anlieger helfen, den Osterschmuck hereinholen und ein Obdach für die Nacht geben.

Bevor Manuela Hornig den Pinsel schwingen kann, trägt Manfred Müller auf den Rohling eine schützende, weiße Grundierung auf. Foto: Birgit Schellbach

„Wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr nur am Anger unsere Figuren aufstellen“, sagt Manfred Müller am Montag. Sonst sind sie überall zu entdecken: Am Anger, in der Sackgasse, Lauchröder Straße, Hintergasse, Am Schloss, an der Gemeindeverwaltung, in der Garten- und Waldstraße. Die Figuren sind eine Ergänzung zum schön geschmückten Osterbrunnen, der auch Durchreisenden in jedem Jahr in Herleshausen auffällt. Doch das dafür notwendige Binden der Osterkrone ist bereits abgesagt, weil dabei zu viele Menschen beieinander sitzen würden.

Der Herleshäuser Osterpfad ist weit über die Grenzen des Ortes bekannt. Vor allem am Wochenende kamen bisher die Besucher in Scharen, um sich anzusehen, was wieder Neues dazu gekommen ist. „Wir bewirten dann auch mit Kaffee und Kuchen oder Würstchen“, erzählt Manuela Hornig, deren Mann Uwe ebenso zu den Mitstreitern gehört, wie Manfred Müllers Sohn Michael. Es ist eine Privatinitiative, die alles selbst finanziert. Unterstützung gibt ein befreundeter Altstoff-Händler, der ihnen für 500 Kilogramm Altpapier 20 Euro gibt.

Dennoch sind die vier Herleshäuser eifrig bei der Sache, weil sie erleben, wie viel Freude ihre Osterhasen und Co. anderen bereiten. „Die Kinder fragen schon nach“, sagt Manuela Hornig. Auch die Anwohner erkundigen sich, ob es in diesem Jahr wieder Figuren gibt. Neu ist beispielsweise ein Osterhase als Doktor mit Arztkoffer. Der passt in diese schwierige Zeit.