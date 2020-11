Zufahrt zum Großen Hörselberg ist grundhaft ausgebaut

Die beiden Schranken, die im unteren und oberen Teil der neu gebauten Zufahrt zum Großen Hörselberg ein unkontrolliertes Befahren des drei Meter breiten Bitumenbandes verhindern sollen, müssen noch gesetzt werden. Nur ein bestimmter Personenkreis, Rettungskräfte eingeschlossen, wird die Schlüsselgewalt über die Schranken bekommen, berichtet Bürgermeister Christian Blum (parteilos). Offiziell geöffnet werden die Durchfahrtsperren in der Regeln nur an Wochenenden und Feiertagen, nämlich dann, wenn der Berggasthof geöffnet hat.

Am Mittwoch wurde der etwa 1.6 Kilometer lange ländliche Weg abgenommen. Hier und da noch ein paar Nacharbeiten und der Einbau von Wasserabschlägen, sonst ist die Zufahrt, die als landwirtschaftlicher Weg eingestuft ist, fertig. Das Plateau und der Berggasthof Großer Hörselberg haben damit eine Zufahrt, die den Namen verdient und die das Auf und Ab nicht nur geländegängigen Fahrzeugen oder Draufgängern ermöglicht.

Naturschützer stimmten dem Ausbau zu

Mehrere Jahre wurde um dieses Projekt gerungen, gab es Pro und Contra. Auch diesmal gab es im Vorfeld reichlich Gespräche mit Naturschützern, die dem Vorhaben lange ablehnend gegenüberstanden. Dann gab es grünes Licht, hieß es bei der Bauabnahme. Weil im Zuge des Ausbaus der Zufahrt das gesamte Band im Wald verbreitert wurde und zahlreiche Bäume gefällt werden mussten, werden als Ausgleich neue Bäume gepflanzt. Auch das steht noch an.

In erster Linie ist die nun aalglatte und drei Meter breite Zufahrt zum großen Hörselberg ein forstlicher Weg. Bei Planung und Bau war Revierleiterin Jennifer Kruspe eingebunden. Dass die Baufirma das Projekt binnen sechs Wochen reibungslos bewältigen konnte, lag auch am Entgegenkommen der Försterin, dankten die Verantwortlichen der Baufirma bei der Abnahme. Die Baufahrzeuge durften einen Waldweg als Zufahrt benutzen. Die Tragfähigkeit der neuen Hörselberg-Zufahrt reicht nicht aus, dass sie mit Holz beladene Lastwagen benutzen können. Der Schwerlastverkehr kann diese Strecke nur für die Leerfahrten nutzen, so die Revierleiterin.

485.000 Euro kostete das Projekt, das die Gemeinde Hörselberg-Hainich als Bauherr zu 75 Prozent gefördert bekam. Dass es nach jahrelanger Stagnation vorwärts ging, war wohl auch der Fürsprache von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) zu verdanken, den Ortsteilbürgermeister Tino Merbach (parteilos) im Oktober 2018 auf den Berg gelotst und das Problem erörtert hatte.

Den Berg an Wochenenden für mehr Autos und sogar Busse zu erschließen, hält der Wander- und Heimatverein Hörselberggemeinde mittlerweile für sinnvoll, sagt Vorsitzender Hans-Jürgen Saalfeld. Im Zuge des Wegeausbaus erhält auch der Parkplatz am Berggasthof eine Frischzellenkur. Der Erhalt des Berggasthofes liegt dem Verein am Herzen und dafür braucht er zahlende Gäste.

Der Wander- und Heimatverein Hörselberggemeinde hätte am Wochenende auf dem Berg sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Corona macht dem aber einen Strich durch die Rechnung. Am 17. November 1990 war der Verein im „Schutzhaus auf dem Großen Hörselberg“ gegründet worden.

25 Gründungsmitglieder hatten sich damals auf die Fahnen geschrieben, die Hörselberge-Region bekannter zu machen und aufzuwerten; die wunderbare Natur dieses Gebietes zu erhalten, Wanderwege zu schaffen und zu betreuen, Traditionen zu pflegen und gemeinsam zu wandern.