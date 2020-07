Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zukunfts-Touren durch Ruhla und Seebach

An diesem (4./5. Juli) und kommenden Wochenende (10./11. Juli) starten in Ruhla und Seebach sogenannte „Zukunfts-Touren“. Dabei laden die Stadt und die Gemeinde gemeinsam mit Planern des Büros „UmbauStadt“ die Bürger zu Spaziergängen durch die Orte ein, um Zukunftsvisionen und neue Leitlinien für das neue „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ für die nächsten zehn Jahre zu erarbeiten.

Die erste Tour startet am Samstag (4. Juli) um 10 Uhr am Gemeinschaftszentrum in Kittelsthal. Am Sonntag, 5. Juli, ist Thal an der Reihe, um 10 Uhr ab Buswendeschleife/Post los. Am Samstag, 11. Juli, geht es um 10 Uhr in Seebach weiter, Start: Gemeindeverwaltung (Am Rötelstein 4). Den Abschluss macht Ruhla am Sonntag, 12. Juli, ab 10 Uhr vom Rathaus.

Um auch die Ideen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im oberen Erbstromtal aufzunehmen gibt es am 10. Juli Workshop, Arbeitseinsatz und Lagerfeuer im Fuchsgrund in Thal (Start: 15 Uhr).