Zum Notfallzahnarzt von Eisenach nach Meiningen

Dass die Notaufnahme des St.-Georg-Klinikums ab und an die einzige Anlaufstelle ist, bei der Patienten ohne Hausarzt oder Schnelltermin Hilfe erfahren, ist keine Neuigkeit. Dass man dort im Notfall allerdings auch etwas Geduld mitbringen muss, dürfte ebenfalls bekannt sein. Weniger bekannt, weil quasi im Flüsterton in Betrieb genommen, sind die neuen Strukturen des Zahnärztlichen Notdienstes in Thüringen seit diesem Jahr. Die Zahnärzte profitieren dadurch mit deutlich weniger Notdiensten und Bereitschaften. Der Patient mit Zahnschmerz wird sich bei ungünstiger Konstellation jedoch überlegen, ob er nicht noch etwas auf die Zähne beißen kann. Wer am vergangenen Wochenende nämlich zum Beispiel in Treffurt, Eisenach oder Sättelstädt solche Zahnschmerzen verspürte, hätte zum Notdienst nach Meiningen fahren müssen. Menschen aus dem Raum Schmalkalden-Meiningen, die sich am Sonntag mit akutem Zahnschmerz plagten, wurde über das Notfalltelefon eine Zahnarztpraxis in Mihla als Behandlungsort mitgeteilt. Die neue Region für zahnärztliche Notfälle umfasst seit Januar die Regionen Eisenach, Bad Salzungen und Schmalkalden-Meiningen. Die diensthabenden Praxen wechseln nun täglich. Für einen Patienten ohne Auto kann der neue Notzahnarztraum schon mal doppelt schmerzhaft sein.