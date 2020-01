Zwei Kinder sterben im Wartburgkreis bei Fahrt zur Schule

Die Nachricht erreicht viele Eltern auf dem Weg zur Arbeit. Es ist spiegelglatt und neblig am Donnerstagmorgen kurz vor neun Uhr in Berka vor dem Hainich. Fußgänger müssen sich ans Geländer klammern, um nicht hinzufallen. Vor der Grundschule, an einer hochgelegenen Stelle des Dorfs erbaut, stehen mehrere Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, gleich mehrere Rettungswagen parken vor dem Schuleingang.

Spezialisten untersuchen auch Stunden nach dem Unfall den Schulbus. Die Ursachenforschung ist in vollem Gang, sagt die Polizei. Foto: Sascha Fromm

Nordöstlich des Dorfes hat sich gegen 7.30 Uhr auf der Zufahrtsstrecke zur Mallinde eines der schwersten Busunglücke in der Geschichte Thüringens ereignet. Zwei Kinder im Alter von acht Jahren, ein Junge und ein Mädchen, sterben, als ihr Schulbus, der 23 Kinder im Alter von acht bis elf Jahren aus Bischofroda in die Grundschule nach Berka bringen will, verunglückt.

Zwei Schüler werden schwer verletzt, sieben mittelschwer und zwölf Kinder leicht. Alle Kinder werden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, sagt später der amtierende Bildungsminister Helmut Holter (Linke), der wie der derzeitige Innenminister Georg Maier (SPD) persönlich zur Unfallstelle gekommen ist. Der 27-jährige Busfahrer erleidet einen Schock und leichte Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Bus auf der Umgehungsstraße aus einer Senke heraus eine Steigung nicht hochgekommen, weil es auf der gepflasterten Strecke zu glatt war. Die Nebenstrecke wird vom Winterdienst nicht geräumt. Der Bus rutscht rückwärts, gerät ins Schlittern. Dem Fahrer gelingt es offenbar nicht, den Bus zum Stehen bringen. Er rutscht seitlich weg in einen Graben, danach überschlägt er sich mehrfach und bleibt an einem Wasserlauf auf der Seite liegen.

Die schwer und schwerer verletzten Kinder werden nach Eisenach, Mühlhausen und Gotha in Kliniken gebracht, die restlichen Mädchen und Jungen zunächst in die Grundschule. Dort wird eine Basisstation eingerichtet, wo Notärzte, Sanitäter, Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Kreises sich um Kinder und Lehrer kümmern. Nach und nach reisen Notfallseelsorger an, kommen weitere Rettungswagen, um Kinder so gut wie möglich medizinisch zu betreuen.

„Kurz nach 7.30 Uhr hat sich für die Wartburgregion die Welt verändert“, sagt der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU). „Wenn zwei Kinder ums Leben kommen, bleibt die Welt stehen“, ringt er um Worte. Der Innenminister spricht den Familien und Angehörigen sein Beileid aus. „Der ganze Ort ist im Schockzustand“, so Maier. Nicht wenige Retter der örtlichen Feuerwehren kennen die Betroffenen persönlich.

Günther Lierhammer, Georg Maier und Landrat Reinhard Krebs (von links) geben am Mittag erste Details zum Unfallhergang bekannt. Foto: Sascha Fromm

Helmut Holter sagt seine volle Unterstützung zu, Schulamt und schulpsychologischer Dienst erreichen kurz nach dem Unfall den Ort. Hilfsangebote gäbe es zudem auch für die umliegenden weiterführenden Schulen, erklärt der Bildungsminister, da sich an diesen Einrichtungen zum Teil Geschwisterkinder befinden.

In der Grundschule wird am Freitag nicht regulär unterrichtet. Die Schule sei aber geöffnet. „Es ist ein einschneidendes Erlebnis für alle Schulen in Thüringen, wir werden an allen Schulen darüber sprechen“, teilt Holter mit.

Unfallgutachter untersuchen die Unfallstelle bis zum frühen Nachmittag. Danach erst konnte das Buswrack geborgen werden. Es wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Laut Horst Schauerte, Geschäftsführer des zuständigen Verkehrsunternehmens Wartburgmobil, sei der Extra-Bus speziell für die Kinder aus Bischofroda eingerichtet worden und fahre diese Route jeden Tag, damit die Kinder der Sicherheit wegen direkt im Ort an der Straße aussteigen können. Normalerweise müssten sie die Ortsstraße queren, um zur Schule zu kommen.

Die Chefin der dortigen Verwaltungsgemeinschaft, Karola Hunstock (CDU), zeigte sich erschüttert nach dem tragischen Unglück. „Ich bin im Gedenken bei den Eltern der Kinder“, so Hunstock, die wie viele andere kaum in der Lage war, ihre Betroffenheit in Worte zu fassen.

Gerüchte am Donnerstagabend, wonach ein drittes Kind verstorben sein sollte, bestätigten sich nicht. Die Polizei betonte, man solle die nötige Sensibilität beim Verbreiten solcher ungesicherter Informationen walten lassen.