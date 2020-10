Die Arbeiten am Fachmarktzentrum Tor zur Stadt an der Bahnhofstraße in Eisenach werden auf Hochtouren vorangetrieben. Die ersten Handelsunternehmen bestücken ihre Verkaufsfläche.

Zweierlei Welten am „Tor zur Stadt“ in Eisenach

Eisenach. Während Bauleute an der Fassade, im Außenbereich und in hinteren Teilen des Fachmarktzentrums „Tor zur Stadt“ in Eisenach noch auf Hochtouren arbeiten und noch einiges bis zur Fertigstellung zu tun ist, räumen zwei Handelsketten bereits ihre Verkaufsflächen ein. Dem Zuschauer bietet sich in Eisenach ein außergewöhnliches Bild, auf der einen Seite Menschen, die Kisten auspacken und Ware drapieren, auf der anderen Bauleute, die von früh morgens bis spät abends Pflastersteine verbauen oder Licht und Lüftung installieren.