Große Anteilnahme: Menschen bekunden Beileid an Unfallstelle in Berka/Hainich

Berka/Hainich. Mit vielen Kerzen, Kreuzen, Spielzeug, Zeichnungen oder Blumen bekunden Menschen nach dem Busunglück im Wartburgkreis an der Unglücksstelle in Berka/Hainich ihr Beileid.

Die Menschen in und um Berka/Hainich brachten auch am Wochenende ihr Mitgefühl und Beileid für die Angehörigen der bei einem Busunfall ums Leben gekommenen beiden achtjährigen Kinder zum Ausdruck.

An der Unfallstelle direkt am Wasserdurchlauf in der Ortsrandlage entstand ein zweiter Gedenkplatz. Dort wurden nicht nur Kreuze mit den Namen von Erick und Florentine aufgestellt, dort legte auch die Gemeinde Berka/Hainich einen Kranz nieder.

Neben Kerzen und Blumen wurden auch Spielzeug, Kinderzeichnungen und andere kleine Erinnerungen abgelegt. Zahlreiche Menschen waren am Wochenende zum Unfallort gekommen, um dort innezuhalten.

