Erfurt. Nach den Top Ten der bestbewerteten Restaurants kommen die besten Cafés. So weit, so berechenbar. Aber nicht weniger überraschend sind die Ergebnisse.

Eine Tasse Kaffee in der Sonne. Dazu ein kleines Stück Kuchen und schon dreht sich die Welt ein bisschen langsamer. Aber auch an trüberen Tagen wirkt ein Café-Besuch wie Balsam für die Seele. Aber welche Erfurter Cafés kommen bei den Besucherinnen und Besuchern am besten an? Wir haben Google-Bewertungen gewälzt und die zehn Cafés mit den durchschnittlich besten Bewertungen aufgelistet.