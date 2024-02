Erfurt. Bis zuletzt werkeln die Vereine an ihren Umzugswagen. Die Erfurter Narren sind hochmotiviert. Aber wie viele Besucher werden kommen?

Die Erfurter Narren fiebern dem Karnevalsumzug entgegen. Der erste Umzug nach vierjähriger Pause beginnt am Sonntag 13 Uhr auf dem Domplatz.

Elf der 13 Vereine der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) liefen sich bereits am Samstag beim Rathaussturm warm. Bei schönstem Frühlingswetter zogen sie vom Hotel Radisson, dem Quartier des Prinzenpaares, zum Fischmarkt und bildeten dabei einen Zug, der vom Kaufhaus Anger 1 bis zum Angerkreuz reichte.

Höchstens leichter Regen und wenig Wind

„Das Wetter motiviert noch zusätzlich für morgen“, sagte GEC-Präsident Thomas Kemmerich am Rande des Rathaussturmes. „Alle sind begeistert, dass wieder ein Umzug stattfindet.“ Für Sonntag 13 Uhr ist maximal leichter Regen und wenig Wind angesagt, der erst zum Ende des Umzugs etwas auffrischen soll.

Derweil werkelten die am Umzug teilnehmenden Vereine und Gruppen bis zuletzt an ihren Umzugswagen. Die Gestaltung bleibt bis zuletzt streng geheim, auch untereinander. Zu erfahren war lediglich, dass auf dem Wagen der GEC, der den Zug anführt, voraussichtlich eine pinke Katze platziert wird.

2000 Narren wirken am Umzug mit

Zum Karnevalsumzug werden noch viel mehr aktive Teilnehmer erwartet als zum Rathaussturm. Die GEC kündigte im Vorfeld 35 Vereine mit 45 Fahrzeugen und rund 2000 Mitwirkende an.

Die Umzugsstrecke ist vier Kilometer lang. Sie führt über folgende Straßen: Domplatz – Andreasstraße – Moritzwallstraße – Schlüterstraße – Johannesstraße – Juri-Gagarin-Ring – Krämpfertor – Anger – Schlösserstraße – Fischmarkt – Markstraße - Domplatz.

Nach dem Umzug ist vor der Party

Nach dem Umzug ist vor der Party. Zurück auf dem Domplatz, werden die Narren von DJ Hopusekasper empfangen.

Der Domplatz ist auch einer von vier gastronomischen Epizentren. Weitere Verpflegungsstationen an der Strecke sind der Talknoten, das Angerkreuz und der Fischmarkt.

Sechs Kilometer Absperrgitter werden gestellt

Erstmals werden die Karnevalisten bei ihrem Umzug von der Stadt unterstützt. Die Kulturdirektion kümmert sich um die Sicherheit und finanziert diese Maßnahmen auch mit mindestens 190.000 Euro. Nötig sind zum Beispiel sechs Kilometer Absperrgitter, 100 Personen für den Aufbau und 220 Ordner.

Mit dem Umzug sind spürbare Einschränkungen im Verkehr verbunden. Die Umzugsstrecke wird am Sonntag zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr voll gesperrt. Einzelne Nebenflächen, die etwa als Standorte für Toilettencontainer benötigt werden, sind bereits ab Freitag in Beschlag genommen.

Linienführung der Straßenbahnen wird geändert

Die Evag hat für Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr die Linienführung hauptsächlich der Straßenbahnen geändert. Grundsätzlich fahren die Bahnen in einer Art Pendelverkehr von ihren Endpunkten so nahe an das Zentrum heran, wie sie können, und kehren dann um. Zentrumsnahe Haltepunkte sind etwa die Lutherkirche, die Ersatzhaltestelle Lange Brücke, die Steigerstraße oder das Krämpfertor.

Der Erfolg des Umzugs wird sich auch an der Zuschauerzahl bemessen. In den letzten Jahren kamen zwischen 40.000 und über 100.000 Besucher. Allerdings weiß niemand, wie sich die vierjährige Umzugspause auf die Resonanz auswirken wird.