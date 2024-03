Erfurt. Um einen größeren Shop im Anger 1, um Bach und Blues sowie ein Konzept für künftige Nächte in Erfurts Parkanlagen geht es in den Nachrichten.

Streetware auf größerer Verkaufsfläche im Anger 1

Snipes, nach eigenen Angaben einer der führenden Streetwear-Retailer aus Europa und den USA, hat seinen Store im Anger 1 Erfurt auf eine Verkaufsfläche von knapp 450 Quadratmetern vergrößert und feiert am Donnerstag, 21. März, ab 10 Uhr große Wiedereröffnung des einzigen Snipe-Standorts in Thüringen. Während ein DJ mit Beats für ausgelassene Stimmung sorgt, ist an einer Candybar für das leibliche Wohl gesorgt, heißt es in der Einladung.

Tim Jäger & Bad Business spielen Bluesrock in der Mühle

Nach 15 Jahren „Rock Class“ und einer Umbesetzung am Schlagzeug haben die Musiker um den Bandleader Tim Jäger sich entschieden neue Wege zu gehen und in dem Zuge gleich auch die Band umzubenennen. „Tim Jäger & Bad Business“ ist der neue Name. Die Jungs sind sich treu geblieben und werden auch weiterhin ihren Bluesrock auf hohem Niveau spielen. Songs der bisherigen drei Alben von „Rock Class“ bleiben im Programm. Musikalisch geht es Richtung Allman Brothers Band, Gov`t Mule, Black Sabbath, Rory Gallagher, Pink Floyd und Jimi Hendrix. Zu erleben am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr in der Heiligen Mühle, Mittelhäuser Straße 16.

Codierung als Diebstahlschutz

In die Codiersaison startet der ADFV am Mittwoch, 20. März, von 18 bis 20 Uhr am Radhaus in der Bahnhofstraße 22. Codiert werden nicht nur Fahrräder, sondern auch Lastenräder und Kinderanhänger sowie Akkus. Für die Codierung ist der Personalausweis sowie der Kaufvertrag des Fahrzeugs vorzulegen. Der Preis für die Codierung beträgt 15 Euro. Das Formular ist unter https://adfc-thueringen.de/erfurt/codierung online ausfüllbar und sollte zweifach ausgedruckt mitgebracht werden.

Lange Nacht der Hausmusik an 18 neuen Orten

Die „Lange Nacht der Hausmusik“ der Thüringer Bachwochen findet am Freitag, 22. März, statt. Für einen Abend öffnen viele Thüringer Gastgeber ihre Häuser und laden zu besonderen Hauskonzerten - mit Kindern und Erwachsenen, professionellen Musikern und Amateuren. Thüringen zeigt sich als lebendiges und gut gelauntes Bachland und stimmt sich damit musikalisch auf das Festival ein. Der Eintritt zu den Konzerten ist wie immer frei, die Platzkapazität ist jedoch abhängig von der jeweiligen Wohnungs- oder Hausgröße begrenzt. In diesem Jahr sind 17 neue Orte dazu gekommen. Wenn der Bach Store in der Erfurter Innenstadt dazu gezählt wird, sind es sogar 18.

Frühlingslese mit Alex Capus bei Hugendubel

Mit einer Lesung von Alex Capus setzt die Frühlingslese am Donnerstag, 21. März, 20.15 Uhr ihr literarisches Programm fort. In der Buchhandlung Hugendubel entführt der Schweizer Schriftsteller mit seinem jüngsten Buch „Das kleine Haus am Sonnenhang“ sein Publikum in eine Welt voller Charme, Tiefe und unerwarteter Wendungen. Ort der Handlung ist ein abgelegenes Bergdorf, wo die Natur in all ihrer Schönheit auf die Menschheit trifft. In seinem herzerwärmenden Roman begleitet der Autor die Menschen auf ihren ganz persönlichen Reisen durch das Leben. Kapitel für Kapitel werden die Leserinnen und Leser zu Zeugen all der Freuden, Herausforderungen und geheimen Sehnsüchte der Leute im Ort. Alex Capus webt daraus eine Geschichte, die von der Kraft der Liebe, dem Schmerz des Verlusts und der ständigen Suche nach dem Glück durchdrungen ist.

Jubiläumstagung der Lutherischen Bekenntnisgemeinschaft

Die Lutherische Bekenntnisgemeinschaft in Mitteldeutschland lädt am Samstag, 23. März, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr ins Augustinerkloster Erfurt zur Jubiläumstagung zu ihrem 90. Geburtstag ein. Zu den Gästen gehört auch Landesbischof Friedrich Kramer. Die Gemeinschaft war Teil der Bekennenden Kirche, einer kirchlichen Widerstandsbewegung gegen die nationalsozialistische Unterwanderung der Kirchen durch die Deutschen Christen. Die Gemeinschaft fühlt sich bis heute dazu verpflichtet, Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft kritisch zu begleiten und gemäß der Heiligen Schrift und ihrem Bekenntnis zu hinterfragen. Eingeladen sind alle Interessierten, die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind noch möglich über Julia.Buechner@ekmd.de oder 03672/48960.

Konzept der „Erfurt Guides“ wird vorgestellt und diskutiert

„Was sind Erfurt Guides?“ Diese Frage wollen die Grünen am Donnerstag, 21. März, ab 20 Uhr im Grünen Büro in der Michaelisstraße 15 beantworten. Es wird das Konzept vorgestellt, anschließend ist eine Diskussion mit Karsten Melang vorgesehen. Im Ergebnis eines Beteiligungsverfahrens von BÄMM wurden mobile Teams nach Vorbild von Dortmund und anderen Städten für die Erfurter Nachtkultur in Parks konzipiert. Diese Woche beschließt der Stadtrat die Gelder von je 200.000 Euro in zwei Jahren für ein Modellprojekt. Hierbei geht es um Nachtkultur, Konfliktmanagement, Jugendarbeit, Beruhigung der Parks, Awarnessarbeit, Safer-Nightlife und Antidiskriminierung. Dazu erklärt Jasper Robeck, Stadtrat: „Ich freue mich sehr, dass die jahrelange Arbeit der Erfurter Jugendverbände Früchte trägt. Es ist uns gelungen das Konzept voranzutreiben und bestenfalls bereits dieses Jahr anzufangen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Nachtkultur in Erfurt.“ Der Autor, Karsten Melang, wird das erarbeitete Konzept vorstellen.

Johannes-Passion erklingt in der Erfurter Thomaskirche

Fast auf den Tag genau 300 Jahre ist es jetzt her, dass die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach das erste Mal aufgeführt wurde: am Karfreitag des Jahres 1724. Am Sonntag, 24. März, erklingt sie um 19 Uhr in der Erfurter Thomaskirche wieder. Unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektorin Ingrid Kasper musizieren die Solisten Friederike Beykirch (Sopran), Dorothea Zimmermann (Alt), Johannes Strauß (Tenor), Uwe Schenker-Primus (Bass) und Alban Lenzen (Vox Christi), die Augustiner-Kantorei und das Andreas-Kammerorchester. Eintrittskarten sind erhältlich im ticketshop-thueringen.de und an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

red