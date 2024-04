Erfurt. Es wird witzig in der Straßenbahn, kritisch bei der FDP-Süd und rockig in der Heiligen Mühle. Dies und sogar einen Ausblick auf Weihnachten versprechen die Nachrichten aus Erfurt.

Flic Flac kommt mit zweitem Weihnachtszirkus zurück nach Erfurt

Nach der Erfurter Premiere 2023 kommt Flic Flac zurück in die Stadt: Der Erfurter Weihnachtszirkus will sein Publikum mit einer actiongeladenen Show ins Staunen versetzen. Vom 13. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 gastiert das Zirkus-Spektakel wieder auf dem Erfurter Messehallengelände. Der Kartenverkauf startet am Donnerstag, 4. April. Neue artistische Höchstleistungen, viel Akrobatik, spektakuläre Action, ausgewählte Comedy und eindrucksvolle Zauberei verspricht Zirkusdirektor Danny Uhlmann. Alle Informationen, Kartenverkauf und Ticketpreise unter www.flicflac-erfurt.de.

Süd-Liberale laden zum Stammtisch mit Andreas Horn ein

Die Gruppe der FDP Erfurt-Süd lädt zu ihrem Stammtisch am Donnerstag, 4. April, um 18 Uhr in das Restaurant „Stadtblick“, Dolomitenweg 3a, ein. Als Gäste erwarten sie den Erfurter Dezernenten für Sicherheit, Umwelt und Sport, den CDU-OB-Kandidaten Andreas Horn, sowie den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Michael Hose. „Damit sind die Themen des Abends vorgegeben“, so der Sprecher der FDP-Gruppe Marc Frings. „Wir wollen mit den beiden über Ordnung und Sicherheit sowie alle aktuell relevanten Themen der Stadtpolitik diskutieren.“ Außerdem wolle man die Möglichkeiten für eine bessere Zusammenarbeit der bürgerlichen Parteien ausloten. „Aus unserer Sicht ist die Schnittmenge mit den Christdemokraten deutlich größer als mit den Vertretern der anderen Parteien und dem amtierenden Oberbürgermeister“, so Frings weiter.

„Das Geheimnis eines gelingenden Lebens“

Der Neurobiologe Gerald Hüther wird im Dietrich-Bonhöffer-Verein ein Gespräch „über Gott und die Welt und worauf es im Leben ankommt“ führen. Er spricht am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr im Luthersaal des Augustinerklosters. Hüther redet vom „inneren Kompass“, einem „authentischen Selbst“, mit dem jedes Kind auf die Welt kommt. Jedem Menschen hilft ein Aha-Erlebnis, um sein inneres „Potential“ zu entfalten und die Verbundenheit mit anderen sinnvoll zu gestalten. Nach dem Vortrag besteht die Gelegenheit zum moderierten Gespräch. Erbeten wird eine Spende von 5 Euro als Teilnehmerbeitrag. Der Vortrag findet im Rahmen der Tagung des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins statt: „Gott und die Lebensfragen. Vom Schatz im Leben des Einzelnen und der Gesellschaft“. Nähere Infos unter www.dietrich-bonhoeffer-verein.de.

„Deep Purple“-Tribute in der Mühle

Ehe sich die echten „Deep Purple“ auf ihrer Abschiedstournee am 20. Oktober in der Erfurter Messehalle die Ehre geben, gastiert die Gothaer Band „Shades of Purple“ am Samstag, 6. April, in der Heiligen Mühle, Mittelhäuser Straße 16, in Erfurt. Vier Thüringer und ein bayerischer Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, Musik und Stimmung der legendären Deep Purple-Konzerte zu reproduzieren. Sie sind selbst mit der Musik dieser Band aufgewachsen und wollen nicht nur einfach covern, sondern die Klassiker-Hits von „Fools“ über „Child in Time“ bis „Burn“ möglichst authentisch darbieten. Täuschend echt in Gestik, Musik und Stimme erinnert das Quintett an die einzigartigen Hits der Vorbilder. Diese erste und einzige Thüringer Deep Purple-Tributeband besteht aus Musikern, die bereits über 40 Jahre Live-Erfahrungen haben und bei verschiedenen bekannten Rockbands am Start waren. Beginn ist 20 Uhr und Karten gibt es an der Abendkasse.

Hauptbibliothek und Zweigstellen für sechs Tage geschlossen

Vom 8. bis 13. April bleiben alle Einrichtungen der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt geschlossen. Grund sind dringende Wartungsarbeiten am Bibliothekssystem. Aus diesem Grund müssen die geplanten Touren 6, 7, 8 und 9 der Fahrbibliothek in der Kalenderwoche 15 ausfallen. Zusätzlich gibt es in dieser Zeit weitere Einschränkungen. Die Recherche im Online-Katalog (OPAC) sowie der Zugriff auf Benutzerkonten sind nicht möglich. Die Leihfrist ausgeliehener Medien kann online nicht verlängert werden und es können keine Bestellungen oder Vormerkungen ausgelöst werden. Zudem ist der Rückgabeautomat in der Tordurchfahrt der Bibliothek am Domplatz in dieser Zeit außer Betrieb. Alle digitalen Angebote, wie beispielsweise die E-Book-Ausleihe über Thuebibnet, die Streamingdienste Filmfriend und freegalmusic+ sowie Pressreader, sind ebenfalls nicht nutzbar. Die Online-Anmeldung für einen Bibliotheksausweis steht vom 3. April bis 15. April 2024 nicht zur Verfügung. Es fallen in diesem Zeitraum aber keine Mahngebühren an. Ab Montag, 15. April, sind alle Einrichtungen der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt wieder regulär geöffnet.

Startschuss für Wettbewerb „Gesichter des Handwerks“ gefallen

Seit gut einem halben Jahr tragen Kfz-Mechatronikermeisterin Gina Meyer und Elektronikermeister Linus Spittel die Titel „Gesichter des Handwerks“, nun wird nach ihren Nachfolgern gesucht. Am 1. April startete die sechste Runde des Wettbewerbs, den die Handwerkskammer Erfurt im Jahr 2019 ins Leben gerufen hat. Er verspricht dem Handwerk im Allgemeinen und den Teilnehmern im Speziellen jede Menge Aufmerksamkeit. Zum Mitmachen aufgerufen sind junge Handwerkerinnen und Handwerker, die ihren Beruf mit Liebe und Leidenschaft ausüben – und ihrem Gewerk ein Gesicht verleihen möchten. Anmeldungen sind unter www.gesichter-des-handwerks.de zum Online-Voting möglich. Im Sommer erwartet die Finalistinnen und Finalisten dann ein professionelles Fotoshooting für einen Handwerkerkalender. Das große Finale findet am 14. September in Erfurt statt, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor einer hochkarätigen Jury beweisen müssen.

Bahnübergang bleibt eine Woche geschlossen

In der Zeit vom 17. bis 23. April werden im Bereich Bahnhof Erfurt-Ost Schwellen gewechselt und der Bahnübergang Schwerborner Straße instandgesetzt.. Der Bahnübergang ist bis zum 24. April um 6 Uhr gesperrt. „Die DB AG ist bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich die Beeinträchtigungen nicht gänzlich ausschließen“, teilt das Unternehmen mit.

Ausländerbehörde zieht in die Schillerstraße um

Die Ausländerbehörde zieht in den nächsten Wochen in das Bürogebäude in der Schillerstraße 40. Ab Mittwoch, 10., bis Freitag, 26. April, ist die Behörde nicht persönlich erreichbar. Die Ausländerbehörde steht in diesem Zeitraum nur per E-Mail auslaenderbehoerde@erfurt.de und der Rufnummer 0361/6557864 zur Verfügung.

Poetry Slam im EVAG-Katerexpress

Die Erfurter Verkehrsbetriebe laden am Samstag, 20. April, zu einem besonderen Erlebnis ein: Poetry Slam in der Straßenbahn. Während der Fahrt durch die Erfurter Innenstadt werden vier Künstlerinnen und Künstler selbstverfasste Texte vortragen. Die Themen sind buntgemischt – von Liebe und Politik bis hin zu Alltagsgeschichten ist alles dabei. Im Katerexpress sind Eva Stützer (mehrfache Thüringer Landesmeisterin U20), Rebecca Uhlworm (Stadtmeisterin Arnstadt), Levin Simmet (deutschsprachiger Meister U20-Team) und Stephan Brosch (Landesmeister Sachsen-Anhalt) zu bestaunen. Los geht die jeweils rund einstündige Fahrt um 16, 17.30 und 19 Uhr ab Wendeschleife Domplatz Süd. Tickets für die Fahrten gibt es im Evag-Mobilitätszentrum am Anger, bei den Vorverkaufsstellen des Ticketshop Thüringens und online unter www.ticketshop-thueringen.de. Gut zu wissen: Im Preis enthalten ist ein Kaltgetränk. Die Platzwahl ist frei. Alle Informationen zu dieser und weiteren Thementouren gibt es online unter www.evag-erfurt.de/katerexpress.

