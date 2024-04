Erfurt. Es geht um Streetwork-Projekte für junge Menschen, Asylsuchende, Umwelt-Engagement und ins Licht gebrachte Kunstwerke in den Nachrichten aus Erfurt.

Drei Bands unterstützten die Erfurter Streetworker mit Solikonzert

Mit einem Konzert dreier Bands im Predigerkeller soll die Arbeit der Erfurter Streetworker finanziell unterstützt werden. Haiscore, Kimkoi und Pure Devotion geben am Freitag, 12. April, ein Soli-Konzert. Karten gibt es an der Abendkasse für eine Spende von mindestens 7 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr, los geht es eine Stunde später. Mit der Spende unterstützt werden können Projekte für Jugendliche und junge Erwachsene in prekären Lebens- und Wohnsituationen.

Ausstellung „Grenzerfahrungen“ zu Gast in der Michaeliskirche

Die Offene Arbeit der Kirchenkreises Erfurt präsentiert ab Donnerstag, 11. April, bis zum 18. Mai die Ausstellung „Grenzerfahrungen - Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“ in der Michaeliskirche in Erfurt. Während der Öffnungszeiten der Michaeliskirche (Michaelisstraße 10, Dienstag bis Samstag 11 bis 16 Uhr) ist die Ausstellung zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit von Pro Asyl, Pax Christi und der EAK (Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden) entstanden ist, zeigt, wie in der Politik der Europäischen Union die Externalisierung von Flüchtlingen, die Abschottung der Außengrenzen sowie die militärischen und geopolitischen Interessen ineinandergreifen. Am 11. April um 19.30 Uhr wird die Ausstellung mit einem musikalischen Begleitprogramm eröffnet. Die Besucher dürfen sich auf eine Musikimprovisation von Klarinette, Handpan und Didgeridoo freuen. Am 16. April um 19.30 Uhr findet, ebenfalls in der Michaeliskirche, ein Vortrag zum Thema „Abschottung mit System“ von Max Weber statt. Mit Max Weber konnte die Offene Arbeit einen der Macher der Ausstellung gewinnen.

Stadtmuseum bleibt Dienstag und Mittwoch geschlossen

Das Stadtmuseum „Haus zum Stockfisch“ in der Johannesstraße 169 bleibt am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. April, wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Das Haus bereitet sich auf das Jubiläumsjahr und die neue Dauerausstellung im Untergeschoss vor. Hierfür finden im Eingangsbereich Malerarbeiten statt. Ab Mittwoch – Montag ist regulär Schließtag – ist das Stadtmuseum wieder von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuell laden die Ausstellungen „Erfurt entfesselt. Das Ende der Festung Erfurt 1873“ und „Modell Innenstadt. Planungen für die Mitte von Erfurt“ zum Besuch ein.

Samen- und Pflanzentauschbörse in der Erfurter Geraaue

Der Frühling ist endlich da und mit den ersten warmen Tagen fällt der Startschuss für die diesjährige Gartensaison. Egal ob Gemüsegarten, Schrebergarten oder Balkon: Die BUND-Jugend Thüringen und der BUND-Stadtverband Erfurt laden alle Interessierte am Sonntag, 14. April, von 10 bis 15 Uhr in den „Gemeinschaftsgarten der Stadtgärtner*innen“ an der Geraaue zur Samen- und Pflanzentauschbörse ein, neben dem Gebäude Berliner Straße 54a. Im Mittelpunkt stehen der Austausch rund ums Gärtnern und die Tauschbörse mit Setzlingen, Samen, Zwiebeln, Ablegern und Pflanzen. Alle dürfen mitbringen, was sie zu viel haben und einfach mitnehmen, was sie für ihr Gartenglück benötigen. Das Verweilen, zum Beispiel bei einem Picknick im Garten, ist ausdrücklich erwünscht.

Engagiert für Natur und Umwelt: Freiwillige gesucht

Das Umwelt- und Naturschutzamt hat Stellen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu vergeben. Wer zwischen 18 und 26 Jahre alt ist und gerne in der Natur und mit Kindern arbeitet, kann das Team der Biotoppflege oder im Naturerlebnisgarten Fuchsfarm für ein Jahr unterstützen. Das FÖJ startet im August oder September, der BFD auch laufend. In der Biotoppflege werden wichtige Schutzgebiete der Stadt Erfurt gepflegt, Artenschutzmaßnahmen umgesetzt, Wanderwege präpariert und vieles mehr. Die Fuchsfarm bietet ein umfangreiches Bildungs-, Ausstellungs- und Erholungsangebot für Klassen- oder Gruppenausflüge an. Mitten im Steigerwald werden Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene für ökologische Zusammenhänge sensibilisiert. Die Freiwilligen wirken hier mit und haben zusätzlich die Möglichkeit, sich durch eigene Projekte zu verwirklichen und selbstständig Veranstaltungen zu planen und gemeinsam durchzuführen. Im Team der Biotoppflege werden wichtige Schutzgebiete der Stadt Erfurt gepflegt, Artenschutzmaßnahmen umgesetzt, Wanderwege präpariert und vieles mehr. Wichtiger Partner der Stadt sind dabei die Naturfreundejugend Thüringen als Trägerorganisation, die Volkshochschule Erfurt sowie das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Bewerbungen per können per E-Mail an umweltamt@erfurt.de gesendet werden.

Buchbingo mit Boris Lehmann vom Laufladen

Beim Buchbingo im Kulturhaus Dacheröden rollen am Mittwoch, 10. April, wieder die Glückskugeln. Wie immer sind dabei Schätze aus dem Bestand des Buchasyls zu gewinnen. Doch neben diesen, oft auch ein wenig skurrilen Funden, sorgt der kurzweilige Talk mit einem Überraschungsgast dafür, dass für alle im Publikum der Abend zum Gewinn wird. Dieses Mal unterhält sich Dirk Löhr, der Mann am Ziehungsgerät, mit Boris Lehmann. Der gelernte Sportwissenschaftler und Sportökonom hat in seinem Leben eine ganze Menge Erfahrungen sammeln können. Der gebürtige Erfurter hat bei der Bundeswehr das Panzerfahren gelernt und war als Hauptmann in Afghanistan. Er lernte bei der Fremdenlegion in Franzözisch-Guyana und machte eine Bergführerausbildung. Mit dem Fahrrad fuhr Boris Lehmann über den höchsten Pass der Welt, schwamm auf den Cook Inseln mit Haien und Rochen und trank im Urwald Borneos Tee mit Orang-Utans.

Das Buchbingo funktioniert so: Wer mitspielen möchte, bringt ein Buch mit (durchaus ein schönes). Dafür gibt es die Lottoscheine. Die durchnummerierten Kugeln werden so lange aus der Lostrommel gezogen, bis ein Gast auf seinem Schein die ersten fünf der insgesamt 75 Zahlen in einer Reihe – egal ob waagerecht oder senkrecht – ankreuzen konnte. Für den Ruf „Bingo“ gibt es den ersten Gewinn, einen besonderen Schatz aus dem Buchasyl.

Bilder von Sven Schmidt werden ans Licht gebracht

In der Galerie des Verbandes bildender Künstler im Haus zum Bunten Löwen auf der Erfurter Krämerbrücke ist in der Zeit vom 8. April bis zum 3. Mai die Ausstellung mit dem Titel „Ins Licht…nie gezeigte Arbeiten aus fünf Jahrzehnten“ von Sven Schmidt aus Gera zu sehen. Eröffnet wird sie am Montag, 8. April, um 18 Uhr. Der Künstler ist vor Ort und gibt im Gespräch Einblicke in seine künstlerische Arbeit. In der Ausstellung auf der Krämerbrücke werden Arbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden erstmals gezeigt. Schwarze Kohlezeichnungen treffen auf farbgewaltige Malereien und Gouachen, wobei Rot als Farbe eine prägnante Rolle einnimmt. Mit expressiver Linienführung werden Köpfe und Körper aufs Blatt gebracht.

