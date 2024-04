Erfurt. Ganze 20.000 Menschen werden in den Tagen vom 29. Mai bis zum 2. Juni in Erfurt erwartet. Der Fernsehsender will wissen, wie die Erfurter das Treiben erleben.

Der Katholikentag bewegt die Erfurter. Rund 20.000 Menschen werden in der Stadt erwartet, 500 Veranstaltungen laden ein, sich mit vielen Themen auseinanderzusetzen. Doch es gibt auch Kritik, dass das Programm vom 29. Mai bis 2. Juni zu wenig Erfurter Akteure aufnimmt und dass ostdeutsche Themen fehlen. Für eine halbstündige TV-Reportage sucht das ZDF nun Erfurterinnen und Erfurter, die Lust haben, sich den Katholikentag anzusehen und ihre Sicht auf die Großveranstaltung zu teilen. Egal ob Sie einer Religion angehören oder nicht, ob Sie dem Katholikentag positiv oder kritisch gegenüberstehen, ob jung oder alt. Rückmeldungen unter katholikentag@zdf.de.

