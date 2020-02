Die Sicht eines alten Lokführers auf den Zug der Zeit

Faszination Lokomotiven: Schon als Junge wollte Gerhard Lünenberger Lokführer werden, der Vater war Reichsbahner. Noch heute künden die Modelle in seiner Vitrine von dieser Magie. In Kürze wird Gerhard Lünenberger 90.

Wenn er von Zügen erzählt, wird das Plakat einer Lokomotive an der Wand zum starken Symbol. Zugfahrten führten ihn zur nächsten Lebensstation. Auch ungewollt, wie im Krieg. Das kann er nicht vergessen.

Zum Kriegsende als 15-Jähriger die Heimatstadt verlassen

Als er 1930 geboren wurde, bezog sich der Geschichtshimmel schon braun. Bei Kriegsende war er 15 Jahre: Der Vater war seit der Einberufung zum Volkssturm verschwunden. Mit seiner Mutter versuchte Gerhard Lünenberger Königsberg hinter sich zu lassen, bei Bekannten in Palmnicken unterzukommen. Andere, die über den Hafen evakuiert werden sollten, trafen die Bombardierung und Versenkung der Schiffe.

Sie fuhren Zug. Doch in Palmnicken ordnete der russische Kommandant an, dass alle Königsberger zurück mussten: Hunderte – Frauen mit Kleinkindern, Greise. Gerhard Lünenberger schildert den tagelangen Fußmarsch, den Tod am Straßenrand, den Hunger auch in Königsberg. „Wo sich ein Hund oder eine Katze sehen ließen, wurden sie erschlagen, von vor Schwäche umgefallenen Pferden ganz zu schweigen.“ Seine Heimatstadt Königsberg, einst Hauptstadt der Provinz Ostpreußen mit Hansetradition, war eine durch Luftangriffe zerstörte Geisterstadt. Zu den russischen Übergriffen an der Bevölkerung sagt er: „Der Krieg macht alles Schlechte im Menschen möglich.“

Den Vater über das Rote Kreuz wiedergefunden

Er, der Junge, durchsuchte den Müll, ging bei den Armisten betteln. Seine Mutter verhungerte im März 1946. „Man kam gar nicht zum Weinen.“ Als seine Heimatstadt zum russischen Kaliningrad wurde, vertrieb man 102.215 Deutsche (Wikipedia). 1948 waren bereits 87 Prozent der Bevölkerung Umsiedler aus der Sowjetunion. Keiner kam oder ging freiwillig.

Wieder im Zug: Als blinder Passagier eines Militärtransports schlug sich Gerhard Lünenberger erneut nach Palmnicken durch: Beim dort stationierten Tanzensemble der 4. Baltischen Rotbannerflotte heizte er Öfen, hackte Holz, wusch Autos, wurde versorgt. Die Russen halfen ihm, über das Rote Kreuz den Vater zu finden. In Stralsund.

Zu DDR-Zeiten das große Schweigen über Erinnerungen und Heimweh

Mit einem der unzähligen Vertriebenentransporte kam der 18-Jährige ins Eichsfeld. Nach vier Wochen Quarantäne traf er seinen Vater in Stralsund wieder sowie Nachbarn, Cousins, Königsberger. Zu DDR-Zeiten schwieg auch Gerhard Lünenberger über das Erlebte, die Erinnerungen, das Heimweh. In Folge des Zweiten Weltkriegs gab es europaweit 15 Millionen Vertriebene. Man sah sie nicht als Opfer, sondern Ewig-Gestrige. Doch nach der Wende besuchten er und seine Frau die Ostdeutschen-Treffen, 2011 auch auf der Erfurter Messe. Sie wollen so ihre Kultur, Geschichte, einen Zusammenhalt und dabei auch die Erinnerung an ihr Schicksal wachhalten. Gerhard Lünenberger stellt klar: Da geht es nicht um Deutschtümelei, das würde nur neues Unrecht schaffen. „Das würde ich nicht mittragen.“ Es ist nur ein schmaler Grat von Nationalismus zu Faschismus – und Krieg.

Für seinen Berufswunsch Lokführer konnte Gerhard Lünenberger in Stralsund eine Nachlehre als Schlosser machen, war Heizer und 1953 endlich Lokführer. Er baute den Schnellverkehr zwischen Halle und Leipzig mit auf, arbeitete begeistert im Schnellzugdienst, wurde einer der ersten E-Lok-Führer. Ende der 1970er-Jahre kam er über einen Kollegen zur Triebfahrzeugwartung – und so nach Erfurt.

In Erfurt trifft der Witwer auf seine heutige Ehefrau

Hier traf der Witwer seine Ursula, vor 32 Jahren. Damals brachte jeder schon ein Leben mit, Ursula auch zwei Söhne. Und er die Königsberger . . .

Für Gerhard Lünenberger sind im Zug der Zeit 75 Friedensjahre Grund für Dankbarkeit, aber auch Wachsamkeit. Er ist ein aufmerksamer Zeitungsleser und hofft auch für seine drei Enkel, dass sich Geschichte nicht wiederholt.

