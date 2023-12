Rot-Weiß-Fußballer zeigen Herz für Erfurter Bedürftige

Erfurt Der Fußballklub zeigt sich seiner Stadt verbunden. So ruft der RWE seine Fans auf, warme Kleidung zu sammeln. Ein Partner ist im Boot.

Wenn es schon sportlich wie zuletzt hakt, so will sich der FC Rot-Weiß Erfurt doch noch mit einem positiven Impuls zum Jahresende in der Stadt präsentieren. Wie schon im Vorjahr sammelt der Verein warme Kleidung – Mäntel, Jacken, Mützen, Handschuhe – für bedürftige Menschen, die dann der Erfurter Tafel übergeben werden, um sie von dort aus zu verteilen. Das hat schon 2022 gut funktioniert, als ein Kleintransporter vollgestopft bis unters Dach mit Winterkleidungsspenden in der Auenstraße vorfuhr und an Tafel-Chefin Andrea Kranhold übergab.

Gesammelt wird an der Kasse 2 im Stadion

Gesammelt wird noch am Dienstag von 16 bis 19 Uhr und am Mittwoch von 12 bis 15 Uhr. Abgeben kann man die Kleidung an der Kasse West 2 am Steigerwaldstadion. Das ist das Kassenhäuschen in der Arnstädter Straße, ein paar Meter rechts des Eingangs zur Westtribüne. Auch falls das Kassenhäuschen nicht besetzt ist, kann die Kleidung dort abgestellt werden. Die RWE-Mitarbeiter kontrollieren den Ablageort regelmäßig.

Es wird unbedingt gebeten, die gut erhaltenen Kleidungsstücke nicht unverpackt, sondern nur in Plastikbeuteln abzugeben, um zu verhindern, dass sie verschmutzt werden. Die gesammelte Winterkleidung wird dann am Donnerstag in die Erfurter Tafel gebracht, damit die Kleidungsstücke noch vor Weihnachten an die, die sie sich selber nicht leisten können, verteilt werden kann.