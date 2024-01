Kreis Gotha. 2024 stehen in Gotha sowohl die Wahl zum Kreistag- als auch zum Stadtrat an. Bündnis 90/Die Grünen haben nun ihre Kandidaten aufgestellt.

Die Grünen gehen im Mai mit der maximal möglichen Anzahl an Kandidaten in die Kreistags- und die Stadtratswahl in Gotha. Für den Kreistag kandidieren 50 Personen und für den Gothaer Stadtrat 36. Das berichtet der Kreisspecher Matthias Kaiser. Nicht alle Kandidaten haben ein Parteibuch. Kaiser: „Auf den Listen befinden sich sowohl Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen, als auch Unterstützer und Sympathisanten, die uns mit Ihren Kandidaturen zu den anstehenden Kommunalwahlen unterstützen.“